L’ADAUQAR offre en collaboration avec l’Appui BSL une formation à distance gratuite pour les proches aidant d’ainés. «Aider les proches aidants dans leur quotidien», voilà l’objectif poursuivi avec Marc Norris du Centre Montessori Alzheimer.

À la suite d'un diagnostic de troubles cognitifs chez un être cher, l'aidant se considère apte à relever le défi seul et souvent pendant quelques années. Malheureusement, la maladie affecte et infecte plusieurs domaines de la vie quotidienne de ceux concernés. Par exemple, des problèmes de communication, les interactions sociales ou familiales et des questions de mode de vie.

C'est dans ce contexte que la méthode Montessori s'avère un outil et un support indispensables pour améliorer la qualité de vie de l'aidant et de l'aidé. Avec la méthode Montessori, la personne atteinte réduit son anxiété et son apathie face à sa condition de vie. Pour le proche aidant, il ou elle développera des stratégies innovatrices et efficaces pour favoriser une dynamique plus positive dans leurs relations. Par l'application et l'adaptation des activités aux besoins, aux intérêts et aux habiletés de l'aidé, l'aidant apporte une nouvelle vision de la maladie et qui change l'accompagnement et diminue grandement les difficultés de l'aidé dans sa vie.

Cette formation est de trois rencontres de 2 heures 30 minutes environ. Le nombre de 12 personnes maximum par groupe est accepté. Les dates sont les 5, 7 et 12 octobre de 9 h à 11 h 30. Pour des informations supplémentaires et l'inscription, il est possible d'appeler au 1 800-511-3382 poste 1661 ou par courriel au [email protected]