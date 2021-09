Une métamorphose pour le Salon VIP Asta du Centre Premier Tech

Les visiteurs et utilisateurs du Centre Premier Tech auront accès à un salon VIP remis au goût du jour au cours des prochaines années, alors que l’espace a été complètement métamorphosé par un design moderne et l’ajout d’un nouveau mobilier au cours des dernières semaines. Une réalisation possible grâce à un partenariat entre le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022, l’entreprise Aliments Asta et la Ville de Rivière-du-Loup.

C’est évidemment dans l’objectif d’accueillir les invités de la 56e Finale des Jeux du Québec que la Ville de Rivière-du-Loup a souhaité remettre au goût ce lieu de rencontre situé près de l’escalier de transition vers le nouveau Stade de la Cité des Jeunes. La continuité du partenariat avec Aliments Asta, déjà impliquée dans le financement de l’événement sportif, était tout à fait naturelle.

Plus chic et conviviale, la salle compte maintenant sur un large comptoir (espace-bar), des écrans de télévision, des banquettes et une luminosité chaleureuse. Le design, qui s’inspire de l’identité visuelle d’Aliments Asta, a été élaboré par l’entreprise spécialisée Signé M de Rivière-du-Loup. Le résultat final contraste complètement avec l’ambiance froide et sombre que l’on y retrouvait précédemment.

«L’ancienne décoration était défraichie et la rénovation des lieux était une des choses à réaliser en vue de la présentation des Jeux en mars prochain […] C’est maintenant un espace haut de gamme. Bravo à l’entreprise, on peut dire que c’est mission accomplie» a commenté le maire suppléant de Rivière-du-Loup, Nelson Lepage.

«Aliments Asta compte parmi les grands joueurs économiques de la région, et c’est une grande fierté pour nous de pouvoir compter sur son soutien pour l’organisation de la Finale. Le «Salon VIP Asta», entièrement refait à neuf, est un des legs de la Finale de 2022 à la communauté», a de son souligné Christian Pelletier, coprésident du conseil d’administration du COFJQ – 2022.

Fort d’une commandite de 50 00 $, dont la moitié en produits alimentaires et l’autre moitié en argent, Aliments Asta figure au rang des partenaires privilégiés de la Finale. En Vertu de l’entente signée entre les trois partenaires, l’image de l’usine de transformation de porc de Saint-Alexandre-de-Kamouraska s’affichera sur plusieurs lieux du Centre Premier Tech, dont le salon VIP, pour une période de 10 ans.

«Nous sommes vraiment fiers de nous associer et de participer au succès de la Finale des Jeux du Québec, puisque c’est un événement qui va amener une belle visibilité à Rivière-du-Loup, qui va permettre à des gens de découvrir la ville. Peut-être même que certains d’entre eux reviendront. Chapeau à l’organisation, j’ai confiance que ce sera une Finale hors du commun.», a partagé Stéphanie Poitras, directrice générale d’Aliments Asta et ancienne représentante la région aux Jeux du Québec.

Durant la Finale de mars 2022, «le Salon VIP Asta» servira notamment de lieu de rencontre pour les dignitaires responsables des remises de médailles.