L’Île Rouge, l’île des naufrages

L’Île Rouge située en face de l’Île Verte porte bien son nom. Au cours du 19e siècle, elle a acquis la réputation d’être un cimetière autant pour les humains que pour les bateaux. Ce territoire insulaire de 200 mètres au plus large et 500 mètres au plus long est rempli d’histoire.

Malheureusement, un appel d’offres a été lancé en juin 2019 par Pêches et Océans Canada afin de détruire les bâtiments abandonnés sur l’île, à l’exception du phare considéré lieu patrimonial du Canada et du Québec. Pour se remémorer l’endroit, des mordus des phares ont publié, cet été, une édition spéciale l’Île Rouge du Bulletin des amis des phares.

Un groupe de passionnés a travaillé à créer une publication pour se rappeler l’histoire de cet espace insulaire et de son phare. «On ne voulait pas que ça tombe dans l’oubli, il fallait laisser un écrit», explique Jean-Claude Tardif, écrivain de livres sur l’Île Verte et co-signataire du bulletin. Il témoigne que pendant 200 ans, des gardiens de phare ont fondé leur famille sur cet îlot rocheux. Le courage, la détermination, la résilience et la nécessité des gens qui y ont habité le fascinent.

La publication relate l’histoire de l’île, ses dates importantes, la construction du phare, les naufrages, les gardiens, le lien entre l’Île Rouge et l’Île Verte et plus encore. Six personnes y ont contribué et ont passé plus d’un an à fouiller dans les archives, à se documenter, à écrire et réécrire. «C’était une sorte de devoir pour nous, nous ne pouvions pas nous taire», lâche M. Tardif. Certains d’entre eux se sont même rendus à Montréal et Ottawa pour y recueillir des informations sur l’île.

UN RÔLE CAPITAL

«L’Île rouge est l’une des plus dangereuses en termes de navigation, il y a eu tellement de naufrages, de pertes de vie», ajoute M. Tardif. De ce que l’on sait, 160 naufrages auraient eu lieu à cet endroit. À marée haute, il serait impossible de distinguer la large bande de hauts-fonds qui entourent l’île. Le phare a donc été érigé afin d’éviter les pertes de vies humaines, de bateaux et de cargaisons. Avec les mécanismes visuels et sonores créés par les gardiens de phare, les pilotes étaient avertis des dangers. Même si aujourd’hui les phares ont été automatisés et garnis de panneaux solaires afin de fonctionner seuls, il est important d’en assurer leur conservation, selon Jean-Claude Tardif. Les pilotes préfèrent avoir ces références, malgré qu’ils aient des outils de navigation sophistiqués, puisqu’elles ont fait leurs preuves et garantissent la protection d’un équipage entier.

Reposant en plein centre du fleuve, l’Île Rouge délimite les chenaux sud et nord. Elle démarque aussi l’embouchure de la rivière du Saguenay puisqu’elle s’y tient vis à vis. Selon les signataires, le phare pourrait tenir encore long temps grâce à la pierre dont il est composé, puis aux anneaux qui l’entourent et le gardent solide. Ils souhaitent que leurs écrits fassent en sorte que les bâtiments soient conservés et rénovés. Advenant le fait que cela ne fonctionnerait pas, ils aimeraient, au moins, que le gouvernement prenne en charge le phare. «C’est le vieux truc quand il ne veut pas investir sur un bâtiment, il le laisse se détériorer», se désole l’auteur. Malgré son exemption de destruction, sans entretien, le phare pourrait aboutir au même sort que les autres bâtiments voués à être rasés.

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT ?

Pendant près de deux ans, une entreprise a tenté d’exploiter un hôtel et un restaurant haut de gamme sur l’île, sans succès. Les coûts engendrés étaient trop importants. Les clients devaient être transportés en hélicoptère sur l’îlot, mais à temps brumeux, ils ne pouvaient en sortir. Des quais flottants ont aussi été essayés mais ces derniers partaient à la dérive lors de grosses vagues ou de tempêtes. «C’est possible d’envisager quelque chose […] Ça pourrait très bien devenir un lieu où s’accoster en petite embarcation par exemple et puis apprécier l’endroit» , a proposé Jean-Claude Tardif.

Sept bâtisses sont touchées par l’avis de démolition émis par le gouvernement du Canada, soit la maison de l’assistant (1958), la maison du gardien (1965), les cabanes est, ouest et sud, le hangar à bateau et l’abri du criard de brume (1945). À ce jour, elles sont toujours debout, mais laissées à l’abandon. L’Île Rouge a été habitée dès 1848 et est aujourd’hui classifiée comme un sanctuaire pour les oiseaux.

D’après Jean-Claude Tardif, personne n’aurait soumissionné pour détruire les constructions sur l’île. «Personne ne veut se pointer là. C’est à cause des nouvelles normes de salubrité et de protection de l’environnement. Aussi, il n’y a aucun quai, donc il faut accoster comme on peut», raconte-t-il. Selon lui, la meilleure façon de procéder serait d’utiliser un hélicoptère pour transporter les matériaux désuets, cependant, cela coûterait une fortune à exécuter.

En attendant de voir ce qu’il adviendra de l’Île Rouge et de ses bâtiments, le Bulletin des amis des phares édition spéciale l’Île Rouge est accessible à tous. Il est disponible gratuitement en version PDF au : https://www.routedespha res.qc.ca/fr/bulletin.html. «Pour nous, c’est mission accomplie», a conclut M. Tardif avec fierté. Il espère que leur publication aidera à changer la donne concernant l’avenir de la petite île au milieu du fleuve Saint-Laurent.