Rivière-Bleue inaugure les améliorations du Parc intergénérationnel

Le 3 septembre dernier, la Municipalité de Rivière-Bleue a procédé à l’inauguration officielle des nouvelles installations au Parc Intergénérationnel, qu’elle partage avec l’École Notre-Dame-de-Grâces.

Le projet réalisé au courant des années 2020 et 2021, comprend l’ajout d’un gazébo pour offrir de l’ombre aux nombreux utilisateurs, l’implantation de jeux d’eau et un trampoline géant.

«De plus en plus populaires, ces infrastructures permettent à tous, jeunes et moins jeunes, de se rafraîchir en période estivale et d’adopter un mode de vie passant plus de temps à l’extérieur», souligne Claude H. Pelletier, maire de Rivière-Bleue.

Le coût de l’ensemble du projet est de 175 000 $ et est entre autres financé par le programme de la TECQ 2019-2023 et la Municipalité de Rivière-Bleue. Plusieurs commanditaires et contributeurs sont venus s’ajouter au montage financier du projet.

La Municipalité tient à remercier : le Comité du 100e, le Festival du Bootlegger, le Fonds de développement des territoires – Volet local de la MRC de Témiscouata, Cascades Emballage carton-caisse-Cabano et la caisse Desjardins Transcontinental-Portage

Les améliorations au Parc Intergénérationnel renforceront l’attractivité du noyau villageois de Rivière-Bleue. Puisqu’il est situé dans la cour de l’École Notre-Dame-de-Grâces, le parc est facile d’accès et sécuritaire, tant pour l’école elle-même que pour le service de garde scolaire. Aussi, il est à proximité du Complexe multifonctionnel, où se tiennent annuellement le camp de jour et le Festival du Bootlegger. L’emplacement favorise également son utilisation par le CPE La Ribambelle et crée un centre d’activités intéressant.

La réalisation d’un tel projet améliore la qualité de vie des citoyens actuels et futurs en plus d’encourager les gens du secteur à fréquenter les installations et du même coup les commerces du secteur.