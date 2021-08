Inauguration de la nouvelle caserne incendie de Saint-Jean-de-Dieu

Ce 28 aout, la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu inaugurait sa nouvelle caserne incendie. Pour l’occasion, Nicolas Lessard-Dupont, attaché de presse du député Denis Tardif; le maire, Alain Bélanger; le capitaine du service de sécurité incendie, Christian Sirois ainsi que le candidat bloquiste dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, ont tous ensemble coupé le ruban pour officialiser l’ouverture du bâtiment.

Près d’une cinquantaine de personnes se sont réunies, ce samedi, pour visiter le nouvel espace des pompiers de Saint-Jean-de-Dieu. La caserne maintenant munie de cinq portes de garage, d'une mezzanine d’entraînement, d’une cuisine, d’une douche, d’une salle de formation, de plusieurs bureaux et plus encore, a su charmer les visiteurs.

C’est tout sourire que les pompiers volontaires et leur directeur ont procédé au dévoilement de la bâtisse qui a coûté près de 2,2 M$. «Ça représente un gros cadeau», témoigne M. Sirois en mentionnant que l’ancienne caserne n’était plus adéquate. Le nouvel espace mènera à des réponses plus rapides du service incendie pour agir sur son territoire et les autres municipalités qu'il dessert.

