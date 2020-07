1,7 M$ pour une nouvelle caserne de pompiers à Saint-Jean-de-Dieu

Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de plus de 1,7 M$ à la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu le 17 juillet afin de permettre la construction d'une nouvelle caserne incendie. Une annonce qui permettra au service incendie de Saint-Jean-de-Dieu d'être plus efficace et fonctionnel. Le projet total est évalué à 2,1 M$.

La caserne actuelle ne compte que deux panneaux de garage alors que trois camions incendie y sont installés. D'après le capitaine de la caserne de Saint-Jean-de-Dieu, Christian Sirois, le manque d'espace forçait aussi les pompiers à jouer à un jeu de chaise musicale lors des manipulations des boyaux d'arrosage ou au moment de la décontamination des habits de combat après les interventions.

La Municipalité déboursera 568 625 $ dont 200 000 $ seront épongés par des surplus accumulés et 368 625 $ seront compris dans un règlement d'emprunt à adopter au cours des prochaines semaines. Le remboursement annuel sera d'environ 23 094 $ pendant 20 ans. La plus basse soumission conforme a été présentée par l'entreprise Marcel Charest & Fils au prix de 2,1 M$. La construction devrait débuter d'ici la fin du mois d'aout.

«Je vous assure que ce n'est pas un luxe. Je n'ose pas imaginer en hiver comment ce doit être (...) C'est un projet qui est majeur pour la sécurité des gens. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour toute la communauté de Saint-Jean-de-Dieu et des municipalités avoisinantes. Une quinzaine de pompiers volontaires sont là pour combattre les sinistres au besoin», a souligné le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif.

Le nouveau bâtiment, d’une superficie d’environ 567 mètres carrés, comprendra un rez-de-chaussée et une mezzanine. Il sera muni de cinq portes de garage, de commodités sanitaires et d’espaces de vie pour les pompiers. Plusieurs salles sont également prévues pour le rangement, la formation des pompiers et la mécanique.

Le maire de Saint-Jean-de-Dieu, Alain Bélanger, souligne que la Municipalité travaillait depuis 2018 afin de mener à terme ce projet d'envergure. «Trois camions dans deux panneaux, ça ne fonctionne pas. On a une bonne équipe de pompiers volontaires et il faut leur faciliter le travail», a-t-il commenté.

La caserne de Saint-Jean-de-Dieu assure un desserte incendie pour les municipalités de Sainte-Françoise et Saint-Médard, en plus de répondre aux appels situés dans le parc éolien.

» À lire aussi : Une nouvelle caserne incendie dans les plans à Saint-Jean-de-Dieu