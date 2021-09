Dernière chance de répondre au sondage sur la gestion de l'orignal

Un sondage est en cours pour connaître l’avis des chasseurs sur la gestion de l’orignal. Les Québécois ont jusqu'au 10 septembre à 16 h pour y répondre. Tout comme cela a été fait récemment pour la gestion du petit gibier, les réponses aux questions sont récoltées et analysées dans le but de se préparer aux discussions avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs lors de l’élaboration du plan de gestion prévu pour 2024.

Rappelons que l’opinion des chasseurs sert à guider certaines décisions, mais que la conservation de l’espèce est la priorité lorsqu’un plan de gestion est conçu. Les discussions entre partenaires fauniques servent donc à trouver le meilleur compromis entre les intérêts de chacun et la pérennité des activités de chasse.

Il est possible de consulter le plan de gestion actuellement en vigueur, le bilan de mi-parcours sur le site du MFFP et de répondre au sondage au: https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/plans-de-gestion/orignal/.