Avis d’interdiction d’arrosage et appel à la réduction de la consommation d’eau potable

Rivière-du-Loup n’y fait pas exception : les faibles précipitations enregistrées au cours des dernières semaines ont contribué à abaisser fortement le niveau des lacs et rivières. La situation est telle que la Ville se voit dans l’obligation d’émettre un avis d’interdiction d’arrosage de la pelouse sur tout le territoire, applicable dès maintenant et ce, jusqu’à nouvel ordre. Elle invite également la population à réduire sa consommation d’eau potable de façon générale pendant cette période critique.

Selon Environnement Canada, à peine 11,2 mm de pluie sont tombés depuis le début du mois d’août, alors que l’a dernier, près de 50 mm étaient tombés pour le mois entier. Les niveaux des deux sources d’approvisionnement sont suivis de très près et des mesures doivent être prises pour assurer la desserte en eau potable des résidences et commerces ainsi que l’approvisionnement adéquate du réseau de bornes d’incendie de la ville.

Conséquemment, l’arrosage du gazon devient proscrit en tout temps pour une période indéterminée. Il faut cependant rappeler que, contrairement à la croyance populaire, une pelouse ne meurt pas au soleil : elle tombe en dormance lors des épisodes de sécheresse, un mécanisme de protection naturel lui permettant de rester enracinée et en vie malgré les fortes températures. La rosée qui tombe la nuit permet également aux brindilles de puiser le minimum essentiel à sa survie. Ainsi, arroser mécaniquement la pelouse pendant une sécheresse est déconseillé. Par ailleurs, il est recommandé de laisser le gazon plus long afin qu’il conserve une humidité naturelle.

Les citoyens sont également appelés à faire tout en leur pouvoir pour économiser l’eau dans une perspective collective, notamment en évitant de nettoyer voitures et pavés ou encore en limitant au minimum les lessives, pour autant que faire se peut bien sûr.

Compte tenu des températures élevées, la Ville maintient pour le moment l’alimentation en eau des jeux d’eau dispersés dans les parcs et espaces verts. Cette décision est toutefois sujette à modification suivant l’état du niveau d’eau et la température attendue dans les prochains jours.

La Ville remercie les citoyens de leur engagement à préserver et gérer collectivement l’eau. Pour des trucs et astuces pour moins consommer d’eau, les citoyens sont conviés à visiter la section Trucs et astuces du site web du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.