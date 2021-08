Aventure du Portage: Un évènement unique au Bas-Saint-Laurent

Cette année marque la célébration du 275e anniversaire de la reconnaissance officielle historique du Chemin du Portage et pour souligner l’évènement, nous annonçons aujourd’hui la première édition de l’Aventure du Portage.

L’Aventure du Portage, c’est une expédition mélangeant « survie en forêt » et reconstitution historique vécue par 4 participants provenant des MRC de Rivière-du-Loup et de Témiscouata. Au programme pour Christiane Plamondon, Emmanuelle Rivard, Mathieu Lavoie-Dion et Charlie Bilodeau, une mise au défi tant physique que mentale.

Pendant 3 jours, ils traverseront une authentique section du Chemin du Portage en forêt et relèveront des aventures inspirées du vécu de nos aïeux avec l’équipement disponible à l’époque. Cette aventure, inspirée des séries télévisuelles à grand succès (Destination Nor’Ouest et Le Lot du Diable), sera diffusée sur les médias sociaux en segments Live du 9 au 11 septembre et lors de capsules web tous les dimanches soir du 12 septembre au 10 octobre. Cet évènement a pour but de commémorer cet objet patrimonial en partageant son histoire et son importance historique auprès de la population.

Le Chemin du Portage, de 1746 à nos jours, est un tracé entre le fleuve Saint-Laurent et le lac Témiscouata, qui a joué un rôle fondamental dans le développement de nos communautés et plus largement, comme voie de communication stratégique nationale.

L’Aventure du Portage est réalisée grâce à la participation financière des MRC de Témiscouata et de Rivière-du-Loup, de Patrimoine Canada et les municipalités de Notre-Dame-du-Portage, Saint-Antonin, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Témiscouata-sur-le-Lac.

ASSOCIATION PATRIMONIALE DU CHEMIN DU PORTAGE

L’Association patrimoniale du Chemin du Portage est un OBNL agissant au niveau régional. Il vise à favoriser la connaissance, l’appréciation de l’histoire du Chemin du Portage, sa conservation et sa mise en valeur par l’éducation, le développement touristique et l’innovation.