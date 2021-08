Prix de l’essence : les citoyens de la région écopent

Un citoyen s’est plaint à Info Dimanche du prix de l’essence à Rivière-du-Loup qui était plus élevé que ce qu’il devrait être. En effet, lundi le prix à la pompe de l’essence ordinaire était à 144,4 cents le litre alors que selon CAA-Québec, il aurait dû se chiffrer à 136,3 cents.

CAA-Québec précise que le prix moyen pour la région du Bas-Saint-Laurent est à 144,2 cents le litre, donc 8 cents de différence avec le prix «réaliste». Les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean payaient en moyenne 139,4 cents lundi alors que le prix «réaliste» était à 127,9 selon CAA-Québec, une différence de près de 12 cents. En Gaspésie, on payait 144,3 cents le litre lundi pour un prix «réaliste» à 139,2.

Les résidents de la région de Québec sont gagnants à ce chapitre avec un prix moyen à 134,9 cents juste au-dessous du prix «réaliste» à 135,0. Montréal fait également bonne figure avec un prix moyen de 137,6 cents pour un prix «réaliste» à 136,5.

La Régie de l’énergie du Québec détaille ce prix moyen affiché à la pompe à Rivière-du-Loup de 144,4 cents le 23 aout 2021 comme suit : cout minimal d’acquisition 80,4, cout de transport entre la raffinerie et l’essencerie 0,9, taxes spécifiques sur les carburants et taxes de vente 45,7, marge de détail estimée (excluant toute taxe) 15,1 et taxes de vente sur la marge de détail estimée (TPS & TVQ) 2,3.

Notons que pour les 52 dernières semaines à Rivière-du-Loup, la moyenne des prix est de 122,3 cents le litre.

Pour 4 véhicules de différentes catégories, CAA-Québec a calculé ce que pourrait représenter une hausse de 2, 4 et 6 cents du prix d’un litre d’essence pour un automobiliste parcourant annuellement 15 000 km à partir d’un prix de 137,9 cents/litre. Le cout supplémentaire annuel varie entre 22,49 $ pour un véhicule compact dans l’éventualité d’une hausse de 2 cents et 116,69 $ pour une camionnette pleine grandeur advenant une hausse de 6 cents.