La MRC des Basques s’équipe de frigos collectifs

Dans le but de permettre aux citoyen et citoyennes de participer concrètement à la lutte au gaspillage alimentaire, des frigos collectifs ont été mis en place dans les municipalités de Sainte-Rita, Saint-Clément, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Mathieu de-Rioux, Saint-Simon et de Trois-Pistoles. La MRC des Basques emboite donc le pas à plusieurs autres régions du Québec permettant aux habitants de donner et de recevoir gratuitement des denrées alimentaires.

Ces frigos sont en libre-service et disponibles 24 h sur 24 h durant la période estivale. Pour les mois plus enneigés, l'accès aux frigos sera soumis aux horaires des bâtiments les hébergeant. Comme son nom l’indique, le frigo collectif est là pour que tout le monde ait la possibilité de donner ou de récupérer gratuitement des aliments dans le frigo.

L’ONU estime qu’un ménage moyen jette une valeur de 1100$ d’aliments par année, soit 20$ par semaine. Selon Recy Québec, un tiers des aliments produits pour la consommation humaine est perdu ou gaspillé, ce qui correspond à une quantité annuelle d’environ 1,3 milliard de tonnes d’aliments.

Alors que de plus en plus de municipalités se penchent sur ce problème, la MRC des Basques, a décidé d’offrir une solution qui impliquait la communauté en créant une solidarité centrée sur le partage. Les frigos ne sont installés que depuis peu et déjà un bel engouement autour de leur utilisation est constaté.

Des habitants sont impliqués, mais aussi des entreprises, la banque alimentaire, Cueillette Solidaire. Ce nouveau projet de cueillette visant la récupération et la valorisation des surplus de cueillettes, et divers maraîchers-maraîchères du coin viennent y déposer régulièrement des denrées et participer au mouvement collectif.

C’est avec une communauté forte et solidaire que peu à peu les choses peuvent changer et c’est pourquoi il est important de souligner l’apport majeur des citoyennes et citoyens qui viennent approvisionner les frigos avec leur surplus de récolte et leur générosité. Sans elles et eux, ce projet n’aurait pas de sens. Les habitants sont donc toutes et tous invité.es à aller jeter un coup d’œil dans le frigo le plus proche pour y rajouter ou pour y prendre des aliments

Pour suivre toutes les actualités sur les frigos ou pour plus d’information, il est possible d’aimer la page Facebook du Projet alimentaire des Basques ainsi que la page de Croc-Ensemble des Basques.