Modification à la circulation pour le spectacle de feux d’artifice

Des modifications à la circulation sont à prévoir pendant le spectacle de feux d’artifice prévu ce samedi 21 aout au parc du Campus-et-de-la-Cité. Ce changement permettra aux artificiers de Royal Pyrotechnie d’assurer un spectacle grandiose et sécuritaire pour tous.

Ainsi, le boulevard de l’Hôtel-de-Ville sera fermé à la circulation automobile dans les deux directions de 20 h 30 à 21 h 30 entre les rues Joly et Saint-Pierre. Pendant cette période, une signalisation appropriée et des employés de la division des travaux publics inviteront les automobilistes à emprunter la rue Fraser ou encore la rue Frontenac pour contourner la zone d’événement. Les citoyens qui désirent assister au spectacle sur le site sont fortement encouragés à se déplacer à pied pour l’occasion.

La Ville invite les citoyens à apprécier le spectacle et à faire preuve de la plus grande prudence dans leurs déplacements. Ceux qui préfèrent éviter les files d’attente sont invités à observer le spectacle de la maison ou à partir de l’un des nombreux points de vue donnant sur le parc, et à syntoniser la station CIEL-FM pour suivre la trame musicale qui accompagne les feux.