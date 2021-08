La population de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges invitée à diminuer sa consommation d’eau potable

Le 19 aout, la Ville de Trois-Pistoles a demandé à sa population et celle de Notre-Dame-des-Neiges de porter une attention particulière à leur utilisation d’eau potable et s’en tenir qu’aux usages essentiels seulement. Dans les derniers jours, l’administration municipale a constaté une utilisation accrue de l’eau potable, surtout en période de pointe en matinée et en soirée, ce qui a fait descendre au seuil minimal la réserve d’eau potable.

La collaboration des citoyens est donc sollicitée afin de réduire l’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal aux fins essentielles seulement, ce qui devrait permettre le rétablissement de la réserve d’eau potable. Afin de préserver la ressource, retardez si possible les autres utilisations non-essentielles telles l’arrosage des pelouses, arbres, arbustes et aménagements paysagers, le remplissage des piscines et le lavage des bâtiments, véhicules ou autres biens.

Rappelons que la Ville de Trois-Pistoles dispose du règlement no 746 régissant l’utilisation de l’eau potable, disponible en ligne sur son site web, section « conseil de ville » sous la rubrique « règlements ». Ainsi, l’utilisation extérieure de l’eau au moyen d’un dispositif d’arrosage mécanique ou d’un système d’arrosage automatique, pour fins d’arrosage de pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes, haies et autres végétaux est généralement permise entre 19 h et 22 h et 5 h et 8 h en alternance, soit les dimanches, lundis, mercredi et vendredis pour les occupants des bâtiments dont le numéro civique est un nombre pair et les dimanches, mardis, jeudis et samedis pour occupants des bâtiments dont le numéro civique est un nombre impair.

Pour demeurer informé des annonces de la Ville de Trois-Pistoles, il est possible de s’abonner à la page Facebook (www.facebook.com/VilledeTroisPistoles/) ou de consulter le site web au www.ville-trois-pistoles.ca.