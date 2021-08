Commémoration du plus grand rassemblement rural au Bas-Saint-Laurent

Il y a une cinquantaine d’années, 27 villages ont été fermés dans l’Est-du-Québec. Plus de 20 000 personnes ont été expropriées. Des maisons, des églises et des écoles ont été brûlées. Près de 113 autres villages prévoyaient subir le même sort, laissant plus de 65 000 citoyens à la rue.

Le 15 août 1971, 6 000 personnes du Bas-Saint-Laurent se réunissaient à l’église d’Esprit-Saint pour mettre fin à cette politique de l’exode. Après de nombreuses manifestations des blocages de routes et de chemins de fer, des séquestrations de fonctionnaires et d’élus, les gouvernements ont mis fin aux fermetures forcées de villages et ont laissé les communautés rurales développer elles-mêmes leur territoire.

Ce mouvement populaire porte le nom : d’Opérations Dignité. Aujourd’hui, 15 août 2021, il est important de souligner ensemble les 50 ans de cet évènement majeur pour le monde rural.

Le contexte actuel de pandémie oblige à repousser les activités de commémorations des 50 ans d’Opérations Dignité. Cependant, un grand rassemblement des communautés rurales se déroulera aussitôt que la situation sanitaire permettra de le faire de façon sécuritaire.

De plus, une tournée de tous les villages de la résistance est prévue avec la nouvelle exposition itinérante sur les Opérations Dignité dès l’automne, si les conditions sanitaires le permettent.

D’autres projets seront annoncés dans les prochains mois sur les activités de commémoration. Pour plus d’informations sur ces évènements il faut se rendre au : www.operations.dignite.com.