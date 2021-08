Témiscouata-sur-le-Lac accentue son virage économique

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et la Corporation de développement économique de Témiscouata-sur-le-Lac ont dévoilé un nouvel outil électronique destiné aux entrepreneurs, promoteurs résidentiels et aux familles intéressés à s’établir sur son territoire.

Présenté sous forme de carte interactive, l’outil dresse la liste des parcs industriels, des terrains commerciaux et des secteurs de développement résidentiels vacants à Témiscouata-sur-le-Lac.

«La création de cette technologie rejoint en tous points le désir de la Ville et de la Corporation de développement économique d’offrir des services simples, rapides et efficaces visant le dynamisme économique de Témiscouata-sur-le-Lac», a mentionné le maire, Gaétan Ouellet. «Nous avons mis en place différents moyens afin de faciliter l’implantation de nouvelles entreprises, de promoteurs résidentiels et des familles chez nous ; et cet outil s’inscrit tout aussi parfaitement dans le virage numérique que nous avons entrepris récemment.»

Ainsi, il sera possible d’obtenir, en quelques clics, toute l’information pertinente relative à un emplacement en particulier, soit : la localisation du terrain, ses dimensions, les infrastructures disponibles ainsi que les coordonnées de la personne à contacter.

«Nous cherchons constamment à améliorer nos façons de faire lorsqu’il est question de notre développement économique», a affirmé Maxime Groleau, président de la Corporation de développement économique. «Ce nouvel outil nous permettra de travailler non seulement de manière efficace, mais également en amont avec les clientèles visées.»

Il est à noter que l’outil est disponible, dès maintenant, sur le site Web de la Ville au : www.temiscouatasurlelac.ca/Développement économique/Parcs industriels, commerciaux et résidentiels. Ce dernier sera mis à jour régulièrement afin d’assurer à ses utilisateurs des renseignements les plus exacts possibles.