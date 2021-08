Internet haute vitesse au KRTB : lancement d’une page internet pour obtenir de l’information plus précise

À la suite des annonces faites dans le cadre de l’Opération haute vitesse Canada-Québec ces dernières semaines, les entreprises Vidéotron, Bell et Telus ont été mandatées pour desservir d’ici le 30 septembre 2022 les foyers des MRC du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse.

D’ici quelques mois, la totalité des municipalités de la région fera partie de ce grand chantier qui touchera plus de 9 500 foyers avec un investissement atteignant 65 M$.

Pour donner suite à ces annonces, et afin de bien informer les résidents du KRTB, la MRC de Témiscouata a mis en place une page de son site Internet exclusivement consacrée à cet important projet.

«Il est actuellement possible de connaître, entre autres, quel fournisseur de service Internet a été sélectionné par le gouvernement pour livrer le service dans chacune des municipalités», précise Guylaine Sirois, préfet de la MRC. «Les informations seront bonifiées et mises à jour au fur et à mesure qu’elles seront disponibles, dont l’avancement des travaux et les échéanciers par secteurs.»

De plus, les MRC désirent connaître les besoins Internet des entreprises qui sont situées en périphérie du réseau de chemins publics municipaux, par exemple, les entreprises acéricoles. Dans la section dédiée, on retrouve un formulaire en plus d’une carte interactive permettant aux propriétaires de localiser leur entreprise. Les MRC souhaitent accompagner les gens d’affaires afin de trouver des solutions pour avoir accès à ce service indispensable à leur croissance.

Rappelons que la MRC de Témiscouata travaille depuis plusieurs années sur ce dossier et c’est en 2019 qu’elle en a pris le leadership au niveau régional. Parmi les MRC de KRTB, c’est le Témiscouata qui a le pourcentage le plus élevé de foyers mal desservis.

Si vous êtes dans l’impossibilité de consulter la page dédiée du site Internet ou de compléter le formulaire pour les entreprises, communiquez avec Michelle Caron, agente de projet, au 418-899-6825 poste 4423 ou par courriel à l’adresse [email protected]