Consultation publique sur la délimitation des érablières à potentiel acéricole

Du 9 août au 22 septembre 2021, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite la population à s'exprimer sur la délimitation des érablières à potentiel acéricole à prioriser dans les forêts du domaine de l'État (unités d'aménagement) de la région du Bas-Saint-Laurent.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en collaboration avec les parties intéressées au développement acéricole et à l'aménagement forestier, a délimité pour la région près de 8 200 ha d'érablières à potentiel acéricole à prioriser. Une érablière ayant un potentiel acéricole est constituée d'un peuplement feuillu composé d'érables à sucre ou d'érables rouges ou d'un mélange de ces deux essences dans une proportion de plus de 60 %, et permettant plus de 150 entailles par hectare. Ces érablières sont protégées et aménagées afin que des permis d'intervention pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles puissent y être délivrés.

Le Ministère souhaite connaître les préoccupations des utilisateurs de la forêt relativement à la délimitation de ces érablières à potentiel acéricole à prioriser. Les citoyens peuvent prendre connaissance de cette délimitation en consultant le site Web du Ministère et transmettre leurs commentaires, à l'aide du formulaire en ligne, au plus tard le mercredi 22 septembre 2021 à 23 h 59.

Pendant la durée de la consultation, le personnel du Ministère sera disponible pour fournir des explications sur les travaux et répondre aux questions et aux préoccupations des citoyens. Les personnes qui n'ont pas accès à un service Internet ou qui souhaitent obtenir plus d'informations peuvent laisser un message vocal au bureau du Ministère, à Rivière-du-Loup, au (418) 862-8213 poste 0. Puisque les bureaux demeurent fermés à la clientèle en raison de la pandémie de COVID-19, des représentants du Ministère répondront aux messages vocaux dans un délai de deux jours ouvrables.

La présente consultation a pour but de recueillir les commentaires concernant la proposition de délimitation des érablières à potentiel acéricole à prioriser dans les forêts du domaine de l'État. Elle ne permet pas de réviser les activités d'aménagement forestier qui y sont réalisées ni les droits qui y sont consentis.

