Entrave de la rue St-Pierre pour la semaine du 9 aout

La Ville de Rivière-du-Loup tient à aviser ses citoyens que la rue St-Pierre sera entravée dès lundi le 9 aout et ce, pour au moins trois jours, dépendant de la complexité des travaux à effectuer, entre la rue Fraser et le boulevard de l’Hôtel-de-Ville.

L’entrave, qui prendra place tôt le matin, permettra à une équipe du Service technique et de l’environnement d’effectuer des travaux de raccordement d’égout et d’aqueduc. Puisqu’il faudra excaver la portion de la rue St-Pierre comprise entre les rues des Bouleaux et des Épinettes, la circulation de transit sera interdite pendant toute la durée des travaux.

Conséquemment, les usagers de la route seront invités à emprunter les rues Joly ou des Cèdres pour leurs déplacements entre la rue Fraser et le boulevard de l’Hôtel-de-Ville, dans les deux directions. Une circulation locale sera toutefois maintenue et tolérée au strict bénéfice des résidents de la rue St-Pierre touchés par l’entrave.