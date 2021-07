Un grand feu d’artifice pour célébrer les 50 ans des Jeux du Québec de 1971

Afin de souligner en grand le 50e anniversaire de la Finale des tout premiers Jeux du Québec, organisée en sol louperivois à l’été 1971, la Ville de Rivière-du-Loup a annoncé la tenue d’un grand feu d’artifice professionnel au parc du Campus-et-de-la-Cité. Cette soirée spéciale aura lieu le 21 aout prochain, dès 21 heures.

La Ville de Rivière-du-Loup explique qu’elle trouvait important de poser «un geste d’éclat» afin de célébrer l’anniversaire de cet événement phare pour notre région sur le plan sportif. C’est aussi une façon de faire le pont vers la Finale des Jeux du Québec 2022 qui sera lancée l’hiver prochain.

Le feu d’artifice sera réalisé par des artificiers professionnels et d’une durée d’environ 20 minutes. La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, promet «un très beau spectacle», haut en couleur. Elle estime qu’un événement rassembleur comme celui-ci s’imposait.

«C’est quelque chose sur lequel on a réfléchi et qui a été organisé en collaboration avec la santé publique. Des feux d’artifice, ça nous manquait à Rivière-du-Loup. Et ce que soit la Ville qui les organise, ça me fait chaud au cœur. Ce sera un bel événement pour notre population, nos familles […] Tout le monde aime les feux d’artifice, ça va faire du bien au moral», a partagé Mme Vignet lors d’un point de presse, mercredi.

RÈGLES SANITAIRES

Pandémie oblige, des règles devront être suivies pour se conformer aux diverses consignes sanitaires en vigueur. Conformément aux volontés de la santé publique, trois sections pouvant accueillir 500 spectateurs seront aménagées dans la plaine du parc du Campus-et-de-la-Cité.

Pour y accéder, les citoyens devront arriver à l’avance, dès 20 h, alors qu’un registre des présences incluant des coordonnées doit être tenu. Il est important de ne pas attendre à la dernière minute pour se présenter sur place, au risque de ne pouvoir intégrer l’une des sections.

Puisque l’obscurité sera déjà de la partie, les familles sont invitées à apporter une lampe frontale ou une lampe de poche, qui devra être fermée à compter de 20 h 55. En tout temps, dans la file d’attente comme dans les sections, une distance d’un mètre devra être maintenue entre les bulles familiales.

Finalement, les citoyens qui préfèrent éviter l’attente pour s’installer dans l’une des sections sont invités à observer le feu d’artifice de la maison ou de l’un des nombreux points de vue en promontoire, en s’assurant de bien respecter les distances au lieu choisi.

En cas de pluie, la soirée sera remise au lendemain, le 22 aout.