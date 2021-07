Plusieurs activités au programme à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges

Le Vent gourmand et les Espaces virevents a pris son envol depuis plus de quatre semaines à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges au grand bonheur de la population et de la clientèle touristique. D’autres activités sont encore au programme jusqu’au mois de septembre.

Le vendredi 30 juillet en fin de journée à la Grève Morency de Notre-Dame-des-Neiges se déroulera le spectacle du groupe Fleurs à 18h, suivi du groupe Les Matamores à 19h30. Le tout sera précédé d'un succulent BBQ avec la Boucherie Centre-ville à compter de 17h. Les personnes participantes sont invitées à amener leurs chaises, couvertures et consommations (canettes autorisées seulement sur le site). L'évènement sera remis au lendemain à la même heure en cas de mauvaise température.

Le dernier atelier de Cerfs-volants acrobatiques aura lieu le samedi 31 juillet à 14h et du Frisbee Golf est prévu les 7 et 14 aout aussi à 14h avec Paul Blais d’Amusement Anima «Fun», à la Grève Morency de Notre-Dame-des-Neiges.

Parmi les belles soirées du mois d’aout, le pianiste Roman Zavada sera de passage au parc de l’église de Trois-Pistoles en formule Ciné-piano, le samedi 14 aout à 20h15.

Jusqu’au 4 septembre, en collaboration avec la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, plusieurs pique-niques musicaux sont présentés les samedis midi au parc de l’église de Trois-Pistoles. Les spectateurs pourront assister à la prestation de Contracello le 31 juillet, le 7 aout au spectacle de Chantal Drouin, le 14 aout à la musique du groupe BoucheBées (Raphael D’Amours), 21 aout au spectacle de Marilie Bilodeau, le 28 aout à la prestation d’Emmanuel B-Simard puis le 4 septembre au spectacle de Laura Babin.

Jusqu’au 25 août, les Compagnons du patrimoine vivant des Trois-Pistoles proposent des soirées extérieures de contes et de l’oralité. Ces spectacles incontournables sont présentés les mercredis, à 19h dans le parc de l’église de Trois-Pistoles. Ils sont remis à la Forge à Bérubé en cas de mauvaise météo.

Des séances de Zumba fitness sont inscrites à la programmation les lundis et jeudis, à 18h30 au terrain municipal près du quai (rue Jean Rioux) à Trois-Pistoles et des séances de Strong Nation ont aussi lieu les mardis à 18h45 à la Grève Morency avec Mélanie Perrin jusqu’au 2 septembre. Les visiteurs sont aussi invités à s’entrainer à l’extérieur avec les séances Cardio-exercice avec Guylain Landry, les lundis et mercredis à 17h30 à la Grève Morency jusqu’au 1er septembre.

Les dimanches de 10h à 15h, c’est un rendez-vous au Marché public des Basques dans le stationnement du Caveau des Trois-Pistoles du 21, rue Pelletier, Trois-Pistoles. Pour tout savoir sur la programmation d’animation, rendez-vous sur la page www.ventgourmand.com.