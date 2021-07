Le gouvernement du Québec appuie le Festival du Bootlegger

Le gouvernement du Québec a annoncé le 23 juillet l’attribution de 12 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques au Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue, qui se déroule du 23 au 25 juillet dans le respect des consignes sanitaires.

Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. «Je suis fier d'annoncer cette aide financière. Ce festival important pour la municipalité de Rivière-Bleue s'ajoute à l'immense offre touristique que nous avons la chance d'avoir dans notre magnifique région. Je tiens également à souligner l'apport des organisateurs, qui ont travaillé très fort pour s'adapter au contexte particulier de la pandémie», a commenté le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif.

La version du Bootlegger cette année, dite prohibée, sera l’occasion pour les gens de se réapproprier leur festival et une partie de leur histoire peu banale, relatant l’épopée des contrebandiers d’alcool durant la prohibition des années 1920. «Votre gouvernement est heureux de soutenir cet événement, qui fait revivre, le temps d'une fin de semaine, la clandestinité de l'époque 1920. Alliant le tourisme événementiel et gourmand, le Festival du Bootlegger propose un programme diversifié avec des activités culturelles et sportives pour tous les goûts. Je salue le travail des organisateurs, qui ont su s'adapter au contexte actuel. Quelle façon originale de dire bonjour au Bas-Saint-Laurent! J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour pour explorer tout le potentiel touristique de la région», ajoute la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

La programmation complète du Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue est disponible au festivalbootlegger.com.