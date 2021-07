Deux courses à l’horaire pour Simon Dion-Viens

Simon Dion-Viens sera en piste ce samedi, le 24 juillet prochain, ainsi que dimanche le 25 juillet, pour les courses 3 et 4 de la saison 2021 de la série NASCAR Pro Cam Supertruck à l’Autodrome Chaudière.



Pour l’occasion, le pilote du Kamouraska se retrouvera au volant de son bolide #37 aux couleurs de Castrol Canada, supporté par Témis Chrysler, Riviere-du-Loup Mitsubishi, Rousseau Métal et PLGB Transport.



«Lors du dernier weekend de course, nous avons prouvé une fois de plus que nous pouvons être rapide et rouler aux avant-postes dans la série NASCAR Procam Supertruck. Par contre, nous avons connu une crevaison durant le programme final et endommagé légèrement notre véhicule. Heureusement, les membres de mon équipe ont fait un excellent travail de réparation et nous comptons bien être encore plus rapide ce weekend», affirme Simon Dion-Viens avec optimiste.



L’action débutera ce samedi 24 juillet à 15 h pour les pratiques à l’Autodrome Chaudière de Vallée Jonction. Une première course aura lieu en soirée samedi soir et la deuxième le dimanche en après-midi.