À nouveau cette année, le gouvernement du Québec déploie une campagne de sensibilisation à la sécurité en véhicule tout-terrain (VTT). Une nouvelle approche, plus percutante, permettra de frapper l'imaginaire et de souligner le plaisir de faire du VTT tout en rappelant les risques liés à la pratique de ce loisir.

«Tu te sens vivant quand tu fais du VTT. Arrange-toi pas pour que ça te tue. Vitesse, alcool, drogue : Jamais en VTT!». La vitesse, l'alcool et la drogue sont les principales causes de collisions et de décès en véhicule hors route (VHR) au Québec. Depuis plus de 10 ans, on compte chaque année en moyenne une vingtaine de décès et plus de 500 blessés graves liés à ce loisir.

La Loi sur les véhicules hors route, entrée en vigueur en décembre 2020, vise à favoriser une cohabitation harmonieuse entre les utilisateurs de véhicules hors route et les autres usagers du territoire. Elle comprend de nouvelles mesures telles l'obligation de détenir un permis de conduire, celles concernant la conduite avec facultés affaiblies ainsi que la bonification des pouvoirs confiés aux agents de surveillance de sentiers.

Il importe de souligner la collaboration de la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) et de la Sûreté du Québec (SQ) dans la réalisation de la vidéo de sensibilisation créée pour cette campagne. Leur collaboration avec le ministère des Transports, mise en lumière dans la vidéo, se concrétise également sur les sentiers, notamment par l'application des mesures mises en place par la nouvelle Loi sur les véhicules hors route.

«L'activité récréotouristique n'est pas un loisir sans risque : il est essentiel de respecter les règles et les conseils de sécurité pour assurer une pratique sécuritaire, même lors des plus courts trajets. Plusieurs collisions mortelles et avec blessés surviennent malheureusement chaque année. La vitesse, la consommation d'alcool ou de drogues ainsi que l'omission de porter les équipements de protection nécessaires constituent les principaux facteurs de risque, mais il est également très important de respecter ses propres capacités et celles de son véhicule, de posséder l'expérience nécessaire et de planifier son excursion avant de s'aventurer dans des lieux plus éloignés. La vie humaine étant au cœur de ses priorités, la Sûreté du Québec est présente sur les nombreux sentiers tout au long de l'année et accroît ses interventions durant les périodes de fort achalandage, afin de toujours mieux contribuer à prévenir ces drames humains», explique l’inspecteur-chef Luc Belzile, directeur de la sécurité des réseaux de transport de la Sûreté du Québec.

« Un quad est un véhicule de conduite active : il faut s'ajuster au terrain et être en état d'adapter sa conduite en fonction des obstacles qui peuvent se présenter. Le quad est un loisir et nous souhaitons que l'expérience des usagers demeure agréable et sécuritaire en tout temps», ajoute Yohan Perron, directeur général de la Fédération Québécoise des Clubs Quads.

Conseils de sécurité :