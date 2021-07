Fort achalandage au quai de Trois-Pistoles : de nouvelles consignes entrent en vigueur

Le quai de la Traverse Trois-Pistoles/Les Escoumins est particulièrement achalandé cet été. Par l’entremise d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le capitaine du navire L’Héritage I, Jean-Philippe Rioux, a demandé aux personnes n’ayant pas de réservation d’éviter de se rendre sur le quai en voiture afin de libérer l’espace pour les visiteurs souhaitant traverser le fleuve Saint-Laurent vers la rive nord.

«Le quai a été conçu en fonction du nombre de véhicules que nous pouvons accueillir. Parfois, il y a 10 ou 15 voitures de plus qui sont là pour le plaisir, ça augmente la confusion et le risque d’accident», explique M. Rioux. Il ajoute que le navire n’a souvent qu’une fenêtre de cinq minutes afin d’avoir assez d’eau pour quitter vers le large. Pendant la période d’opérations, c’est-à-dire environ deux heures avant l’arrivée du bateau au quai de Trois-Pistoles, aucun véhicule non-autorisé ne sera toléré sur le quai. L’espace sera ainsi destiné aux personnes ayant réservé leur place sur le traversier.

«Je sais que c’est dans la culture pistoloise d’aller au quai voir le bateau accoster. Les gens aiment voir les opérations et nous avons la chance d’avoir un quai qui est encore libre d’accès. […], Les gens et les pêcheurs peuvent continuer de venir à pied ou en vélo. On ne veut pas attendre qu’il y ait un accident avant d’agir.»

Une affiche a été mise bien en vue près de l’entrée afin de signifier ce changement. De nombreux espaces de stationnement sont à la disposition des automobilistes à l’entrée du quai, à la marina, près du bâtiment de la Compagnie de navigation des Basques ou encore près du Parc de l’aventure basque en Amérique. Selon M. Rioux, la collaboration de tous est nécessaire afin de permettre le bon déroulement des opérations de la Traverse de Trois-Pistoles/Les Escoumins et d’assurer la pérennité de ce quai libre d’accès.