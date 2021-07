Denis Dionne traverse le Québec pour la recherche sur le cancer

Depuis le 29 juin, le randonneur d’expérience Denis Dionne a quitté Gaspé en direction de Gatineau, soit un périple de 1 250 kilomètres en 40 jours qu’il franchira à pied au profit de la Société de recherche sur le cancer. Le 19 juillet, il est parti de Notre-Dame-du-Portage et s’est rendu jusqu’à Kamouraska, soutenu par son frère. Jusqu’à maintenant, il a réussi à amasser plus de 9 500 $ pour la cause.

Il parcourt ainsi entre 25 et 35 kilomètres par jour, selon ses capacités. «Ça fait 15 ans que je fais de la randonnée et je suis guide de randonnée aussi. Je suis allé en faire partout, en Europe, en Amérique du Sud. J’ai pris ma retraite en février 2020. Comme je ne pouvais pas aller à l’extérieur du pays, j’ai commencé à me renseigner sur la randonnée longue distance et à planifier un projet au Québec», explique Denis Dionne, originaire de Cacouna.

Le marcheur dit avoir été inspiré par l’humoriste Stéphane Rousseau, porte-parole pour la Société de recherche sur le cancer, à s’impliquer pour la cause. «Pendant qu’on mettait toutes nos énergies à trouver un vaccin contre la COVID-19, il y avait des gens en attente de diagnostics de cancer, d’opérations, des traitements qui ont été repoussés, on ne doit pas les délaisser», ajoute M. Dionne. Il s’est entrainé pour sa Traversée du Québec en franchissant 150 à 200 kilomètres par semaine et a appris à gérer son alimentation et son énergie pour partir à l’aventure pendant un mois. «Ce n’est pas une course, si j’ai besoin de prendre une pause, je m’arrête. Il n’y a pas de pression. Au bout du compte, l’important c’est de ramasser des fonds et d’arriver à destination». Denis Dionne marchera sur la route 132 jusqu’à Québec, puis il empruntera la route 138 jusqu’à Bois-des-Filion. Il poursuivra ensuite son chemin vers Gatineau, où son arrivée est prévue le 7 aout.

Il est possible de suivre son périple sur sa page Facebook Traversée du Québec 2021 SRC ou encore au www.traverseedenisdionne.ca. Il invite d’ailleurs les personnes intéressées à se joindre à lui pour parcourir un bout de chemin. Son objectif est d’amasser 25 000 $ pour la recherche sur le cancer.