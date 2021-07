Une nouvelle balançoire pour les familles au Parc Ernest-Ouellet

Le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pascal a procédé à l’installation d’un module pour toute la famille comprenant deux balançoires adaptées pour enfants ayant des limitations ainsi qu’une balançoire parent-enfant.

Les balançoires adaptées pour enfants à limitations peuvent accueillir d’une part un enfant de 2 à 5 ans et de l’autre un enfant de 5 à 12 ans. Le harnais simple et confortable de l’équipement permet à l’enfant de profiter pleinement de son activité en toute sécurité. Le siège est conçu spécifiquement pour lui apporter tout le support nécessaire.

Du côté de la balançoire parent-enfant, il s’agit d’un concept face à face permettant au parent de se balancer avec son enfant et d’apprécier son expression de joie. Du côté de l’enfant, il se sent rassuré d’avoir son parent à proximité.

«Les familles sont au cœur de nos préoccupations et le fait d’ajouter un équipement de genre à l’ensemble de l’offre déjà existant dans le parc répond à notre vision d’inclusion et d’accessibilité pour tous et répondra assurément aux besoins des jeunes familles», a mentionné Rénald Bernier, maire de la Ville de Saint-Pascal.

L’acquisition de ce module a été rendue possible grâce à la participation financière de la MRC de Kamouraska dans le cadre du Fonds de développement des territoires, volet amélioration des milieux de vie.