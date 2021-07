Bonne participation des «ICI» à la concertation sur la réduction des déchets

Le 27 mai dernier, 65 dirigeants et administrateurs d’industrie, de commerces et d’institution (ICI) de notre territoire ont participé à la concertation «Au KRTB, on est prêts à réduire nos déchets ! (Un évènement dont vous êtes les héros)».

Pendant presque trois heures d’échanges, certaines préoccupations et priorités ont pu être identifiées : « Il est ressorti de la concertation que la communauté aimerait, pour permettre plus de réduction des déchets, que soit favorisé l’essor de l’économie circulaire et du secteur du réemploi, comme la réutilisation de meubles ou de textile par exemple», souligne Ophélie Deschamps Lévesque, conseillère en gestion environnementale chez Co-éco.

Plusieurs ont aussi exprimé qu’il faudrait plus d’incitatifs clairs pour que les citoyens et les organisations réduisent et trient mieux à la source. Le désir de communiquer plus souvent les bonnes initiatives déjà existantes par l’entremise des médias régionaux est ressorti des conversations.

«Enfin, le besoin d’apporter plus d’aide aux institutions et entreprises qui veulent structurer la récupération de leurs matières organiques, avant l’échéancier de 2025 annoncé par le gouvernement provincial, préoccupe les administrateurs», ajoute Mme Deschamps Lévesque.

Au total, 81 organisations ont participé au sondage en ligne organisé par Noélie Hébert Tardif, chargé de communication et de sensibilisation chez Co-éco. La réponse à une des questions du questionnaire a fait réagir Mme Hébert Tardif.

«À la question, avez-vous des idées pour réduire la quantité de déchet généré par votre organisation, tout près de 77 % des participants ont répondu qu’ils ont plusieurs idées, ou qu’ils en ont quelques-unes, mais ne savent pas comment les mettre en œuvre. Les gens ne veulent plus produire des déchets sans chercher à réduire le gaspillage et trouver des solutions de réduction à la source. C’est un indicateur qu’il sera possible de collectivement améliorer nos pratiques énormément ces prochaines années. On remercie tout le monde pour leur participation.»

La concertation Au KRTB, On est prêts à réduire nos déchets ! était une étape dans le processus de révision des Plans de gestions de matières résiduelles des MRC de Kamouraska, des Basques et de Rivière-du-Loup ainsi que de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata. La prochaine étape consistera à une consultation citoyenne qui aura lieu en 2022-23, surveillez les communications de Co-éco et de votre MRC.