Bière Fest de Rivière-du-Loup: un retour probable en 2022

Bien qu'aucune décision formelle n'ait été prise, le coorganisateur du Bière Fest, Steeve Drapeau, ne s'en cache pas, les restrictions actuelles rendent difficile la tenue de l'évènement en septembre prochain. Déjà, les organisateurs avaient été contraints de reporter l'édition 2020.

«On ne veut pas jouer à la police pour faire respecter la distanciation d'un mètre entre chaque festivalier ni le port du masque. Ce qui est l'une des signatures du Bière Fest c'est l'ambiance. On est proche, on célèbre, on se colle. À un mètre les uns des autres, on perd un peu l'âme», laisse tomber M. Drapeau.

L'organisateur relève aussi que pour les microbrasseurs-exposants, une version édulcorée représente autant d'énergie, sinon plus, pour un nombre plus faible de festivaliers. «Tout le monde doit y trouver son compte», ajoute M. Drapeau.

Ce dernier précise que la dernière fois que le sujet a été abordé avec ses deux autres partenaires, Erik Drapeau et Christian Duchesne, date de près d'un mois et demi. Depuis, rien dans les annonces de la santé publique ne laisse croire à un assouplissement des mesures sanitaires.

Même son de cloche pour le Bière Fest de Rimouski. Une date avait été réservée en début d’automne plutôt qu’en juin, mais encore là les organisateurs ne voient pas de réelle ouverture.