À la recherche d’un nom pour le nouveau parc de Saint-Ludger

La Ville lance un appel aux tout-petits comme aux grands pour dénommer le plus récent parc de quartier à avoir vu le jour à Rivière-du-Loup, celui situé au sud de la rue Joseph-Viel à Saint- Ludger.

Maintenant que les enfants du quartier et de la ville escaladent son module de jeu, que les familles s’y dégourdissent les jambes et que les plus âgés profitent de son banc berçant, le nouveau parc mérite d’être dûment nommé. La Ville lance donc un appel à toutes les générations pour soumettre un nom d’ici le vendredi 30 juillet, 12 h, à [email protected] ou au 418 862-0906. Toutes les suggestions reçues jusqu’à maintenant seront aussi prises en compte et feront partie du processus d’évaluation.

Idéalement, le nom suggéré devra être évocateur pour la jeune clientèle des lieux et également tenir compte de la thématique ferroviaire de ce secteur de Saint-Ludger, qui comprend notamment les rues de l’Intercolonial, des Cheminots, des Serre-Freins et des Aiguillages.