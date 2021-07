Rendez-vous au marché avec Québec solidaire

La pandémie a fait ressortir la difficulté pour le Québec de se nourrir lui-même. Notre souveraineté alimentaire suppose une production écologique de proximité, des relations villes-campagnes fécondes et des modèles d’agriculture biologique à plus petite échelle. L’autonomie alimentaire passe par les productions écologiques et artisanales en plus de l’approvisionnement local.

Pour Québec solidaire, soutenir les marchés publics de notre région est une priorité. L’exécutif local de Rivière-du-Loup – Témiscouata – Les Basques rencontrera la population ce samedi 10 juillet au Marché public Lafontaine à Rivière-du-Loup, puis ce dimanche à Dégelis pour l’ouverture du Marché gourmand Desjardins du Témiscouata ainsi qu’à Trois-Pistoles au Marché public des Basques.