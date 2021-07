Un nouveau partenariat touristique pour la plage de Pohénégamook

Le camping de la plage de Pohénégamook annonce un nouveau partenariat avec deux importants sites touristiques du Témiscouata : Le Fort Ingall et la Vieille gare de Rivière-Bleue. Ainsi, les gens résidant au camping de la plage de Pohénégamook pourront, sur présentation d’une preuve d’achat (reçu électronique), obtenir un rabais de 50% sur le prix d’une entrée ou d’un forfait familial à la Vieille Gare de Rivière-Bleue et deux entrées pour le prix d’une au Fort Ingall.

De son côté, la plage de Pohénégamook offrira une réduction de l’accès à la plage de 50 % sous la présentation d’un billet d’un des deux sites historiques. La directrice de la Vieille gare de Rivière-Bleue, Mance-Émélie Benoit, croit «qu’il est important de développer les synergies possibles en tourisme au Témiscouata».

Le directeur de la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata, Étienne Frenette, qui gère notamment le Fort Ingall, affirme «qu’il est primordial de faire bouger les touristes entre Pohénégamook et Témiscouata-sur-le-Lac et que le partenariat répond parfaitement à ce besoin». Selon Patrick Noël, directeur du Camping Plage Pohénégamook, cette initiative permettra de lancer l’idée d’un circuit dans le Témiscouata et souligne que «les touristes pourront profiter des deux lieux historiques en matinée, de la plage en après-midi et de la nuit au camping, pour ainsi profiter d’une journée bien remplie dans notre belle région».

Pour de plus amples informations sur les activités et services offerts au camping et à la plage de Pohénégamook, il est possible de consulter le site Web www.campingplagepohenegamook.com.