Le Fabbulleux camp d’innovation, un camp techno pour ados

Un camp d’été porté sur l’apprentissage des technologies numériques, de la créativité et des postures d’innovation est offert aux jeunes de 13 à 17 ans, par l’apprentissage des outils que l’on retrouve dans les fablabs. Il s’agit du Fabbulleux camp d’innovation qui se déroulera en demi-journée, du 2 au 18 août 2021 au Fablab Fabbulle du cégep de Rivière-du-Loup.

Durant ce camp, les jeunes découvriront les technologies numériques du fablab comme les imprimantes 3D et la modélisation, la découpeuse laser et le travail vectoriel, ou encore l’atelier d’électronique et la programmation sur arduino. En plus d’être sensibilisés au partage des connaissances et à la documentation de leurs apprentissages, ils seront incités à développer leurs capacités à cibler des problèmes et proposer des solutions en partant des enjeux de la FabRégion Bas-Saint-Laurent et ceux des Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Un temps leur sera aussi consacré afin de réaliser un projet personnel.

L’activité sera séparée en deux groupes de six. Un groupe viendra tous les matins de 8h30 à 12h00,

l’autre, les après-midis de 13h30 à 17h00 afin de permettre un encadrement adéquat et de respecter les normes sanitaires. Il y a donc 12 places au total. Une inscription en demi-journée coûte 125$, mais il est possible de s’inscrire pour la journée au complet. Une inscription aux deux groupes coûte 225$.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la page Facebook du Fabbulle où une publication d’information a été publiée partageant un document de présentation du camp.