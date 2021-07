Projet de réfection des traverses à gué sur la rivière Centrale

De concert avec l’Organisme de Bassins Versants du Nord-Est du Bas-Saint- Laurent (OBVNEBSL), la MRC des Basques a reçu une aide financière de 99 803 $ en provenance du Programme Régional de Soutien aux Enjeux Liés à l’Eau (PRSEE) afin de procéder à la réfection de huit traverses à gués problématiques situées sur la rivière Centrale à Saint-Simon-de-Rimouski. La MRC des Basques a investi 4 000 $ en plus de l’implication de l'OBVNEBSL et de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Les traverses ciblées comme étant problématiques contribuent à la dégradation de la qualité de l’eau par l’émission de sédiments et représentent des obstacles à la migration du poisson. Ce projet propose des designs novateurs de traverses à gué et servira de vitrine au niveau national comme solutions potentielles pour ce type de problématiques.

Notons également l’implication de 4 propriétaires qui investiront jusqu’à 25 000.00 $ afin d’atteindre les objectifs de ce projet. De plus, cette réfection assurera l’aspect sécuritaire pour ses utilisateurs.

«Depuis plusieurs mois, les propriétaires à proximité de la rivière Centrale ainsi que les citoyens préoccupés par ces problématiques, démontrent un réel désir à participer à l’amélioration de la qualité de l’environnement de la rivière, par la modification de certaines pratiques en plus d’impliquer des ressources non négligeables», déclare Charles Tremblay, professionnel en environnement à la MRC des Basques.

Cette initiative est prévue dans le Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable et s’inscrivent dans le plan d’action visant à restaurer la rivière Centrale qui présente des problématiques importantes d’érosion, de qualité de l’eau, de débits de pointe ainsi que des obstacles à la libre circulation du poisson d’origine anthropique.