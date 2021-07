Le parc du Campus-et-de-la-Cité au cœur des activités estivales 2021

Le Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup amorce cette semaine sa programmation estivale. Le passage au palier vert a stimulé l’envie d’envahir le plus grand espace vert du centre-ville, permettant ainsi de maximiser le nombre de participants en respectant les consignes sanitaires. Sport, musique, familles et aînés, c’est au parc du Campus-et-de-la-Cité que ça se passe cet été.

Une activité fort originale est proposée en grande nouveauté cette année. Les diverses légendes ayant possiblement inspiré l’appellation Rivière-du-Loup ont été peintes à l’encre magique (du moins, c’est la version officielle pour les enfants) sur l'allée centrale du parc et n’apparaissent qu’au contact de l'eau. Clin d’œil aux nouveaux arrivants et défi supplémentaire pour les petits qui apprennent diverses langues à l’école, les courts textes accompagnant les dessins sont écrits en alternance en français, anglais ou espagnol.

EN FAMILLE AU PARC

Au plus grand bonheur des familles, 2021 marque le retour des animations extérieures. Ainsi donc, les lundis 18 h 30 à compter du 12 juillet, les spectacles qui ne peuvent avoir lieu à la Goélette en raison des travaux à la Maison de la culture se tiendront au parc. Question de respecter la distanciation, c’est la formule animation déambulatoire qui sera à l’honneur cette année.

Pas moins de cinq soirées cinéma en plein air seront par ailleurs présentées, les jeudis à 20 h du 8 juillet au 5 août. Des films d’animation à ceux d’espions, en passant par les histoires de dragons, tous les membres de la famille y trouveront leur compte. Les participants sont invités à apporter chaises et grignotines.

GARDER LA FORME À TOUT ÂGE

Des séances de yoga et de Zumba seront respectivement offertes les mardis et les jeudis, de 18 h 30 à 19 h 15. Les amateurs de yoga pourront se présenter les 6 et 13 juillet, ainsi que les 3, 10 et 17 août. De leur côté, les danseurs de Zumba sont attendus chaque semaine du 8 juillet au 12 août.

Animés par Maxime Pelletier, kinésiologue, les entr’aînés ont pour leur part lieu en journée, les mardis et jeudis, et proposent des entraînements d’équilibre, de souplesse et de musculation en douceur.

PLACE À LA MUSIQUE

À compter du 15 juillet, les populaires jeudis midis musicaux reviennent en force. Les citoyens sont invités à apporter leur pique-nique et se laisser bercer par le son de la harpe, du piano, du violoncelle ou de la contrebasse, pour profiter de leurs vacances ou simplement relaxer sur l’heure du dîner.

PARCS EN ANIMATION

Finalement, la tournée des parcs en animation reprend du service. L’activité aura lieu les samedis10 juillet au parc Cartier, 17 juillet au parc du Campus-et-de-la-Cité et 24 juillet, au parc des Princes de Saint-Ludger. Jeu gonflable, breuvage glacé et musique seront de la partie.

Toutes les activités mentionnées sont gratuites. Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire pour le cinéma en plein air et la tournée des parcs en animation et s’effectue via le VilleRDL.ca/MesLoisirs. Un registre des présences sans inscription préalable sera sinon tenu pour les autres activités.

Les participants sont invités à surveiller la page Facebook du Service loisirs, culture et communautaire en cas de température incertaine. La décision de maintien, d’annulation ou de report y sera diffusée à 16 h le jour même d’une activité.