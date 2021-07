Le chalet de la Côte-des-Bains transformé en café culturel

Le groupe d’associés qui assurera la gestion du chalet de la Côte-des-Bains au parc de la Pointe de Rivière-du-Loup cet été a été dévoilé ce 5 juillet. Il s’agit de Sophie Bouchard, Stéphane Duclos et Catherine Fortin-Dubé. Ils sont déjà propriétaires du Café de la Brûlerie sur la rue Lafontaine et de Cuisine Expresso.

La date d’ouverture de cette nouvelle version du chalet de la Côte-des-Bains est prévue pour le 19 juillet. Pour la saison estivale 2021, le trio y aménagera un café culturel avec quelques spectacles, des expositions et divers évènements inscrits au programme, tout en proposant une offre alimentaire santé, sans oublier des cafés préparés avec une machine à expresso.

«L’objectif est d’attirer de la clientèle touristique, d’allonger leur séjour et d’amener des personnes dans le secteur au bénéfice des gens d’affaires. Le monde attire le monde. Tout ça en préservant les acquis : la quiétude, la beauté et la tranquillité», a commenté le directeur général de la Ville de Rivière-du-Loup, Denis Lagacé.

L’un des associés, Stéphane Duclos, ajoute qu’il ne sera pas là pour faire compétition aux autres gens d’affaires du secteur, mais plutôt pour amener du «monde au moulin». Il a confirmé des liens d’affaires avec Éric Viens de la microbrasserie aux Fous brassant et avec Tony Charest de Zone Aventure, pour développer dans le futur un volet de kayak sur le fleuve.

Pour le moment, son équipe se penchera davantage sur le développement de l’offre alimentaire sur place et elle s’alliera avec l’organisme culturel louperivois Sparages pour la tenue de spectacles cet été. La vente d’alcool aura lieu dans le cadre des spectacles.

L’année 2021 servira à lancer ce projet-pilote. Une décision sera prise à la fin de la saison estivale pour la suite des choses. La Ville de Rivière-du-Loup souhaite conclure une entente de trois à cinq ans avec le futur gestionnaire du chalet de la Côte-des-Bains.

«Ce qu’on veut, c’est garder nos familles à Rivière-du-Loup et nos touristes un peu plus longtemps et faire du parc de la Pointe un attrait touristique», indique la mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

Dans le cadre de l’appel de projets lancé en mai, une seule proposition a été soumise à la Ville. C’est celle-ci qui se concrétisera au cours des prochaines semaines au 80, rue Mackay à Rivière-du-Loup. Une pétition en opposition à ce projet regroupant une soixantaine de signataires avait été déposée en mai dernier puisque des gens d’affaires n’acceptaient pas «une modification du zonage qui permettra un débit de boisson et un service de nourriture», craignant la concurrence et la perturbation de la quiétude en lien avec ce changement.

La Ville de Rivière-du-Loup a pris la décision d’aller de l’avant malgré tout. Le chalet de la Côte-des-Bains a été construit en 1996 dans le secteur stratégique du parc de la Pointe à Rivière-du-Loup. L’endroit sert aussi de bloc sanitaire. Le chalet sera en opération sept jours sur sept de 10 h à 21 h jusqu’au 6 septembre, puis de 11 h à 20 h du mercredi au vendredi et de 10 h à 20 h les samedis et dimanches du 7 septembre au 11 octobre inclusivement. Les toilettes resteront ouvertes au public de 6 h à 23 h.