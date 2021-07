La nouvelle plateforme de vente en ligne de permis de chasse et de pêche est maintenant accessible

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) invite tous les chasseurs, pêcheurs et piégeurs à visiter dès maintenant Mon dossier chasse et pêche, sa nouvelle plateforme Web pour l'achat en ligne de permis de pêche et de chasse au petit gibier. Depuis le 30 juin, il est possible d'y créer son dossier client et d'y acheter des permis qui ne nécessitent pas de coupon de transport. Le Ministère prend ainsi le virage numérique attendu de ses clientèles en matière de vente de permis.

Mon dossier chasse et pêche offre un processus d'achat simplifié, sécurisé et disponible en tout temps. Le système est accessible partout en Amérique du Nord pour les non-résidents du Québec qui souhaiteraient se procurer un permis.

Un service complémentaire au réseau d'agents de vente

Précisons que pour la clientèle moins familière avec Internet et pour celle qui souhaite se procurer un permis nécessitant un coupon de transport, le réseau d'agents de vente est maintenu. Ce réseau demeure une composante essentielle du service de vente de permis sur tout le territoire québécois et constitue un précieux service de proximité pour les adeptes.

Importance de respecter la règlementation

Bien que l'achat se fasse de façon virtuelle dans Mon dossier chasse et pêche, les mêmes règles entourant la délivrance d'un permis par un agent de vente s'appliquent. Pendant la pratique de leur activité, les pêcheurs, chasseurs et piégeurs sont toujours tenus d'avoir en leur possession un exemplaire papier ou électronique de leur permis. Il suffit d'imprimer le document PDF généré par le système ou de l'enregistrer dans un appareil mobile à conserver sur soi.

Pour accéder à Mon dossier chasse et pêche, visitez la page Québec.ca/mondossierchassepeche.