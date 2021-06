Nouveau Portail citoyen de Rivière-du-Loup : intéressant mais…

La Ville de Rivière-du-Loup a dévoilé ce 28 juin son nouveau Portail citoyen, une solution numérique offerte pour améliorer les services aux citoyens et accélérer le traitement de certaines demandes. Deux nouveaux outils sont accessibles pour le moment, soit Déclaration de travaux et demandes de permis en ligne et Rôle d’évaluation en ligne.

L’outil Déclaration de travaux et demande de permis est un service qui permet à quelqu’un qui désire effectuer certains types de travaux sur sa propriété de simplement «déclarer» les travaux qu’il désire entreprendre et d’en acquitter les frais en ligne. Cette solution a été conçue afin de rapidement déterminer, à l’aide de quelques questions, si les travaux sont admissibles à une simple déclaration ou s’ils doivent faire l’objet d’une analyse par un inspecteur municipal.

Il y a cependant un irritant qui peut être de taille pour certains citoyens qui ne possèdent pas une imprimante à la maison. En effet, le citoyen doit toujours afficher le permis dans une fenêtre. S’il n’a pas une imprimante chez-lui, il devra se déplacer jusqu’à un commerce pouvant effectuer cette tâche. Sylvie Vignet, mairesse, a précisé que les employés municipaux vont se mettre au travail pour trouver une solution afin d’accommoder ces citoyens.

La Ville considère qu’avec le nombre impressionnant de demandes de permis qu’apporte cette période si particulière, ce service permettra de gagner en efficacité car certains travaux peuvent être autorisés sur la base d’une déclaration de travaux faite par le citoyen.

Avec ce nouveau portail, les citoyens et les professionnels pourront également consulter le Rôle d’évaluation en ligne afin de connaître la valeur d’une propriété. La recherche peut se faire sur une carte interactive simplement en cliquant sur une propriété, avec l’adresse ou le numéro de matricule. Notez que ces informations de base sont publiques.

C’est un service qui permettra également aux professionnels d’avoir accès au solde des taxes d’une propriété afin de compléter des transactions immobilières. Comme pour les citoyens, les professionnels doivent se créer un compte.

«C’est le début d’une petite révolution numérique à Rivière-du-Loup, explique la mairesse, Sylvie Vignet. Le Portail citoyen, c’est un guichet d’accès unique à nos services en ligne. C’est par ce moyen novateur, entièrement conçu par nos équipes, que le citoyen trouvera éventuellement toutes les informations dont il a besoin en tant que résident, citoyen, contribuable et utilisateur. C’est donc un coffre à outils qui cherche à simplifier la vie des gens et à faire gagner du temps à tout le monde.» L’onglet du Portail citoyen est visible sur le site web de la Ville de Rivière-du-Loup à VilleRDL.ca.