Un circuit balado à la découverte de la première Finale des Jeux du Québec

Depuis le 22 juin, la population louperivoise est invitée à parcourir le nouveau circuit balado Sur la piste des Jeux pour découvrir l’héritage de la première Finale des Jeux du Québec, qui s’est tenue à Rivière-du-Loup en août 1971. Une activité incontournable en attendant la 56e Finale, qui aura lieu du 4 au 12 mars 2022.

Du 14 au 22 août 1971, Rivière-du-Loup accueillait la toute première Finale des Jeux du Québec. Un événement historique, qui a laissé son empreinte dans la mémoire collective, mais aussi un peu partout dans la ville!

Mis en place par le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 (COFJQ – 2022), en partenariat avec la Ville de Rivière-du-Loup, le circuit balado vise à faire connaître l’histoire des premiers Jeux, à rappeler l’importance que l’événement a eu pour la communauté et à revisiter ses legs et ses lieux emblématiques.

CINQ STATIONS PRINCIPALES

Le parcours, à faire préférablement à pied, est composé de cinq stations, qui marquent autant de sites ou d’éléments architecturaux hérités de la Finale de 1971 ou qui ont largement contribué au succès de l’événement. Le stade de la Cité des jeunes, la piscine du Cégep, la piste d’athlétisme, les résidences du Cégep et la vasque de la première Finale ont tous joué un rôle majeur dans la première Finale des Jeux du Québec et font tous partie aujourd’hui du patrimoine de la ville.

Les citoyens et les touristes sont invités à parcourir le circuit et à scanner, avec leur cellulaire, le code QR qui se trouve sur le panneau installé à chaque station. Ils seront ainsi orientés vers une plateforme numérique pour écouter une narration truffée d’informations méconnues et d’anecdotes. Des contenus complémentaires, regroupant des photos et des vidéos de l’époque, permettront d’enrichir l’expérience et d’en apprendre davantage sur chaque site.

Icone emblématique de la première Finale, la mascotte Piloup ne pouvait évidemment pas être passée sous silence! Légèrement éloignée des autres points du circuit, sa célèbre statue, qui orne la fontaine du parc Blais, constitue une station « bonus ». Après avoir parcouru les cinq stations principales, les «baladeurs» sont invités à s’y rendre, à pied ou en auto, pour mieux connaître ce sympathique phoque qui incarne le visage de la Finale de 1971.

Pour finir en beauté, un arrêt à la Crèmerie Piloup, située juste en face du parc Blais, est vivement recommandé! La « potion magique de Lou », concoctée spécialement pour l’occasion, permettra aux gourmands de reprendre des forces après cette promenade riche en découvertes.

DEUX NARRATEURS

C’est au son des voix de Marcel Godbout et Angéline Dion que les promeneurs sont invités à explorer ce pan de l’histoire de la ville. Marcel Godbout avait 11 ans lors de la Finale de 1971, qu’il a vécue aux côtés de son père, le docteur Yves Godbout, maire de Rivière-du-Loup à l’époque de la première Finale. Dans le balado, le sexagénaire raconte la Finale de 1971 à Angéline Dion. Cette jeune Louperivoise de 15 ans, férue d’art de la scène et étudiante en option théâtre à l’École secondaire de Rivière-du-Loup, a déjà plusieurs contrats de comédienne à son actif. Les deux narrateurs jouent leur propre rôle.

Le contenu du balado a été élaboré à partir de la consultation d’archives et grâce à des témoignages d’anciens acteurs de la Finale. Les bénévoles intergénérationnels de l’équipe 50e ont eux aussi mis la main à la pâte, en bonifiant et validant les informations relatées.

Ce circuit, réalisé par le COFJQ – 2022, en partenariat avec la Ville de Rivière-du-Loup, a bénéficié d’une subvention du Fonds d’initiatives culturelles de la MRC de Rivière-du-Loup, d’une contribution de l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent et de la collaboration de Tourisme Rivière-du-Loup.

Le circuit balado Sur la piste des Jeux s’inscrit dans la programmation du 50e anniversaire de la première Finale des Jeux du Québec.