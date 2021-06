Aréna et centre récréatif à Témiscouata-sur-le-Lac : place à la construction!

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a annoncé officiellement le début des travaux de construction pour son projet d’aréna et de centre récréatif.

C’est l’entreprise Constructions Citadelle Inc. qui a obtenu le mandat de la réalisation de ce projet, procédant du même coup à l’embauche de plusieurs sous-traitants de la région. Cette construction simultanée des deux bâtiments aura donc des retombées significatives pour l’économie locale.

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet, a souligné que le projet de 21,5 M $, 19,5 M$ sont financés par le biais de subventions et autres revenus», mentionne.

Ce projet d’envergure de 21,5 M$, dont plus de 9,5 M$ proviennent, en parts égales (4 786 225 $ chacun), de subventions des gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités, permet à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac de prendre un virage important en termes d’attractivité et de développement économique et touristique. Avec ce projet, la Ville souhaite créer deux lieux rassembleurs où les citoyens de tous âges pourront se réunir et être actifs pendant toute l’année.

Ces deux bâtiments permettront également de nouvelles opportunités en développement économique. En ce qui concerne le centre récréatif : une salle de 400 personnes en style banquet, une tour d’observation de 7 étages visibles de l’autoroute 85 et une halte-repas dans l’espace muséal pour les touristes et visiteurs. De plus, le centre récréatif offrira de nombreux espaces sportifs et de loisirs, tels que le simulateur de sports, la piste de marche et de course, les jeux d’eaux et jeux récréatifs, la salle d’entraînement et les deux salles multifonctionnelles. Ces différents espaces permettront aux citoyens de se réunir et de tisser des liens entre eux.

Situé en plein cœur des infrastructures sportives, l’aréna, pour sa part, offrira 500 places, dont 200 assises, pour des événements sur glace et pourra accueillir jusqu’à 1 000 personnes en formule sans glace pour des congrès ou des festivals.

La Ville soutient qu'il s'agit d’un projet attractif pour de nouveaux arrivants, des familles et pour la rétention des jeunes dans la région puisque l’aréna a été pensé pour être fonctionnel, adapté à plusieurs publics et répondant au développement complet des athlètes.

Nous reconnaissons sur la photo, selon l’ordre habituel : Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Gaétan Ouellet, maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Dany Morin, gestionnaire de projets, Chantal-Karen Caron, directrice générale de la Ville et Sophie Côté, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, réunis à l’endroit où sera construit le centre récréatif.