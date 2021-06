Importante opération de reboisement à Saint-Antonin

Le vendredi 11 juin, un chantier de plantation a été complété à Saint-Antonin par l’équipe d’Arbre-Évolution, et des employés des travaux publics de la Municipalité. Cette dernière a bénéficié d’une subvention de plus de 4 000 $ en provenance du Programme de Reboisement Social pour réaliser le projet totalisant de 422 arbres, dont 417 sont financés par l'entreprise Dataiku.

C’est dans le cadre de ce programme, piloté par Arbre-Évolution depuis sept ans, que la Municipalité de Saint-Antonin a déposé son projet l’hiver dernier. «Il s’agissait d’une occasion de répondre à des besoins pour verdir et améliorer certains secteurs de notre territoire. C’est une occasion que nous avons saisie!», affirme Jessie Fradette, la directrice générale.

Arbre-Évolution a répondu favorablement à la demande de Saint-Antonin et a pu mettre en branle le processus de reboisement social. «Les besoins de la municipalité étaient multiples en termes de verdissement. La plantation aura un impact positif sur la biodiversité par la création de nouveaux espaces boisés, en plus de créer des îlots de fraîcheur qui profiteront aux citoyens», explique Thomas Hiessler, chargé de projets chez Arbre-Évolution.

Au total, ce sont 3 000 m² qui ont été reboisés par 16 essences d’arbres et d’arbustes différents. Cent arbres ont trouvé place à l’arrière du bureau de poste, 272 ont été implanté dans un secteur en pente près de la rue de L’Église, une haie de 33 arbres longue de 234m a pris forme au parc du Centre Communautaire Michel Desrosiers et 17 arbres sont venu embellir une zone à la hauteur de la rue Pelletier.

Le contexte sanitaire a malheureusement limité la participation citoyenne. Malgré tout, e maire Michel Nadeau est confiant de pouvoir mobiliser les citoyens à nouveau pour d’autres projets de verdissement. «La Municipalité compte poursuivre son plan d’action pour améliorer les différents secteurs du territoire, c’est important de redonner à la nature ses droits, là où c’est possible de le faire» explique-t-il.

DATAIKU

Un élément digne de mention concernant le Programme de Reboisement Social™ d’Arbre-Évolution est le fait qu’il soit financé par une centaine d’organisations de partout au Québec. «On met en relation des entreprises qui veulent faire un geste pour l’environnement et des communautés qui cherchent des moyens d’améliorer leur environnement», mentionne le coordonnateur général, Simon Côté.

Pour le projet de Saint-Antonin, 417 arbres ont été mis en terre au nom de l’entreprise Dataiku, l’une des principales plateformes d’IA d’entreprise et d’apprentissage machine au monde. «Nous sommes très heureux et fiers du partenariat avec Arbre-Évolution qui répond au double engagement de Dataiku de minimiser ses répercussions sur l’environnement et soutenir les communautés locales. Cela s’aligne parfaitement avec nos pratiques de responsabilité sociale et environnementale (RSE)», explique Émilie Stojanowski, gestionnaire RSE pour Dataiku.