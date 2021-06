Un été festif au centre-ville de Rivière-du-Loup

La rue Lafontaine commencera à prendre des airs de fête dès la semaine prochaine! L’espace situé entre les rues Amyot et Frontenac se transformera pour faire place à l’aménagement de LAFestive, l’événement phare de l’été au centre-ville de Rivière-du-Loup, propulsé par Desjardins.

Plusieurs collaborateurs s’affairent déjà à finaliser les derniers détails afin de bonifier l’initiative de l’an dernier.

LAFestive PREND VIE

Le réaménagement de la rue Lafontaine débutera mardi avec l’ajout de tables, la reconfiguration de stationnements et la création d’aires piétonnières réservées, le tout en collaboration avec les commerçants concernés qui ont été consultés et impliqués dans la démarche. Les tables seront regroupées pour créer des zones de terrasses urbaines, lesquelles seront décorées afin de dynamiser l’espace. « On voulait un effet wow, a souligné la responsable du projet, Audrey Gendron. Ce sera assurément dynamique et coloré.»

«La Ville de Rivière-du-Loup est heureuse de soutenir financièrement cette initiative rassembleuse qui permet aux Louperivois de se réapproprier leur centre-ville, explique la mairesse, Sylvie Vignet. Cela donnera également la chance aux commerçants du secteur de mettre en valeur leurs produits et services et de renouer avec leur fidèle clientèle, après de longs mois d’attente. C’est aussi une occasion à saisir avec une saison touristique qui s’annonce très bonne : on veut amener les visiteurs au centre-ville et leur donner le goût de revenir nous voir.»

PROGRAMMATION

C’est une programmation colorée et diversifiée qui attend tant les citoyens de la région que les touristes tout au long de l’été. Le terrain vacant entre La P’tite Grenouille et l’Intercolonial sera animé toutes les fins de semaine par une équipe de La Pièce - Jeu d’évasion. Un premier parcours musical avec des artistes locaux se tiendra sur la rue Lafontaine le 23 juin à l’occasion de la Fête nationale. Plusieurs autres surprises et activités viendront s’imbriquer à la programmation dans les prochaines semaines. Bien entendu, en tout temps, les mesures de la santé publique seront respectées.

MARQUAGE AU SOL

Des équipes de la division des Travaux publics de la Ville seront à pied d’œuvre dans la nuit de lundi à mardi afin de réaliser les aménagements qui permettront à LAFestive de prendre son envol. Des travaux de marquage au sol sont prévus sur Lafontaine entre les rues Amyot et Frontenac et des bacs à fleurs seront installés à différents endroits stratégiques pour assurer la sécurité des piétons. La rue Lafontaine passera à une seule voie centrale tout l’été, tout en laissant des espaces de stationnement et des débarcadères de livraison de chaque côté, à la demande des résidents et des commerçants. Si la météo n’est pas favorable, les opérations seront reportées à la nuit suivante.

Rappelons qu’en mars dernier, Espace centre-ville a confié le mandat de dynamiser la rue Lafontaine à l’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup grâce à la collaboration financière de la Ville de Rivière-du-Loup.