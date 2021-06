Projet d’agrandissement de 23 M$ au Manoir Héritage de Trois-Pistoles 

Les besoins en hébergement pour les personnes ainées dans la MRC des Basques sont très nombreux et le Manoir Héritage de Trois-Pistoles souhaite faire partie de la solution. L’entreprise Gestion RPA, propriétaire des lieux depuis septembre 2020, a confirmé qu’elle investira environ 23 M$ afin de construire 200 nouvelles unités de logement, ce jeudi 10 juin.

Rejoint en matinée, le président Éric Duchesne indique que le projet vise la construction d’un nouveau bâtiment sur un des terrains situés à proximité du Manoir Héritage. Il s’agirait d’un immeuble indépendant, mais qui serait vraisemblablement lié au bâtiment principal par une passerelle. Une annexe est impossible pour différentes raisons de sécurité.

«Nous souhaitons entamer les travaux à la fin de l’automne. L’objectif est de couler la fondation et de fermer le bâtiment avant l’hiver, puis de continuer les travaux pendant les mois suivants. On aura alors accès à la main-d’œuvre et la coordination des travailleurs sera plus facile», explique M. Duchesne.

«On regarde en ce moment le meilleur site pour le faire et on travaille avec la municipalité, a-t-il ajouté. Parmi les scénarios évalués, il y a aussi celui de procéder par phases de 50 à 75 unités. Cette façon de faire permet aux locataires futurs de se préparer et d’éviter d’avoir, en théorie, des logements vacants.»

Trois sites potentiels sont actuellement analysés pour l’agrandissement. L’entreprise finalise la préparation des plans avec les professionnels. Suivra ensuite le processus d’appel d’offres. Chose certaine, les dirigeants ne souhaitaient pas aller de l’avant avec une construction dans un autre secteur de la ville.

«Nous voulons être en mesure d’offrir davantage de services au même endroit. En restant sur le même site, on peut engager plusieurs professionnels comme une physiothérapeute, une ergothérapeute et une récréologue pour les locataires. Les services sont aussi de meilleure qualité», soutient Éric Duchesne.

LOGEMENTS PLUS GRANDS

À terme, le projet d’envergure vise l’aménagement de 150 unités de logement pour personnes autonomes. Les cinquante unités restantes, des studios, seraient destinées à l’accueil de Ressources intermédiaires, ainsi qu’à une clientèle en légère perte d’autonomie, perte cognitive, en convalescence ainsi qu’en soins palliatifs.

L’agrandissement du Manoir Héritage permettra aussi d’avoir une offre plus développée, puisque des logements plus grands de type 3 ½ et 4 ½ y seront aménagés. La possibilité d’offrir des appartements 5 1/2, plus luxueux, est aussi toujours à l’étude.

«Les gens veulent maintenant amener leurs électroménagers. Ils souhaitent être encore chez eux et avoir leur autonomie.»

DES BESOINS EN CROISSANCE

Éric Duchesne ne cache pas que le projet d’agrandissement fait partie des plans depuis l’acquisition de la Villa des Basques en septembre 2020. Les besoins en hébergement sont immenses dans la région et ils ne feront qu’augmenter au cours des prochaines années.

«La population vieillit et les logements adaptés pour les personnes ainées, il y en a très peu. Les gens, qui ont souvent quitté la région une première fois pour le travail, sont contraints de quitter à nouveau pour se loger. Ce sont des petites communautés, les gens se connaissent. C’est beaucoup plus agréable de se retrouver dans un milieu avec des gens qu’ils connaissent déjà», souligne Éric Duchesne.

Les dernières analyses de marché démontrent un besoin de 150 logements pour ainés dans la région de Trois-Pistoles, ce qui cadre parfaitement avec le projet que Gestion RPA souhaite réaliser.

Davantage de détails suivront...