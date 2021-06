Parc des Générations à Dégelis : une aire de divertissement pour tous les âges

La Ville de Dégelis a inauguré le 4 juin dernier le Parc des Générations, incluant les deux nouvelles sections de jeux, destinées à toute la famille ! Le Parc des Générations s’inscrit dans ce grand espace convivial, rassembleur et inclusif, formé d’un parcours d’entrainement pour ainés accessible à tous, de même qu’une section de jeux d’eau.

Ces deux nouvelles sections se greffent donc à l’aire de modules de jeux pour enfants, laquelle est déjà en place depuis plusieurs années. Longeant la piste cyclable et à proximité des écoles, des résidences pour aînés et de tous les services, le parc dans son ensemble permettra de créer des liens entre les générations, de promouvoir des valeurs d’inclusion sociale et d’offrir une accessibilité universelle.

La section «Parcours d’entrainement pour ainés» a été financée en majeure partie par le gouvernement du Canada pour un montant de 25 000 $ et ce, dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons. Un projet demandé et chapeauté par les ainés, en collaboration avec le Comité de suivi MADA et ce, afin d’inculquer la notion de vieillissement actif et des saines habitudes de vie chez la population ainée.

Le projet consiste en un parcours d’entrainement urbain en plein-air complet et sécuritaire, à travers un programme d’exercices en 4 étapes, sur 6 stations d’entrainement. La description du programme d’exercice figure sur 4 panneaux d’interprétation, lesquels suggèrent des exercices adaptés aux conditions physiques de chacun soit : débutant-intermédiaire-avancé, de même que pour les personnes à mobilité réduite. Le parcours sera aussi disponible pour la population en général.

La section «Jeux d’eau» a pris sa source au sein du Comité Familles et a été entièrement initiée et financée par le milieu. En effet, ce projet d’une valeur de 125 000 $ a été rendu possible grâce à la contribution financière et de service de la Ville de Dégelis, à la générosité de nombreux partenaires financiers et surtout, grâce à la mobilisation de toute la communauté qui a généreusement contribué en se procurant une goutte d’eau électrostatique pour un montant de 20 $, lors de la campagne de financement «As-tu ta goutte?».

En terminant, la Ville de Dégelis tient à réitérer son engagement à bâtir une municipalité inclusive pour tous les âges, où il fait bon grandir, s’épanouir et vieillir.