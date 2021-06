Un équipage mystérieux rescapé au large de Trois-Pistoles 

Le 3 juin 2021, la traversée de l’Héritage 1 reliant Trois-Pistoles aux Escoumins fut plutôt particulière. Le capitaine Jean-Philippe Rioux affirme avoir récupéré au large de l’Ile-aux-Basques, les 11 membres d’équipage, tous sains et saufs, du Santa Pistola. Ce petit voilier insolite et énigmatique, que certains prétendaient avoir aperçu à quelques reprises au travers des brouillards, n’était finalement pas le fruit d’une autre histoire pas possible propre aux Trois-Pistoles.

Depuis plusieurs décennies, l’équipage de «Lut-Marins» du Santa Pistola, a toujours navigué avec beaucoup de discrétion sur le Saint–Laurent. Se servant des bancs de brume pour voguer d’un endroit à l’autre, ces mystérieux marins passaient quasiment inaperçus. Aujourd’hui on en apprend davantage, alors que le Cap.Pisto a révélé que sa quête ultime était de retrouver le fameux gobelet d’argent … tout un défi!

Sous la gouverne et les volontés du Cap.Pisto, l’équipage du Santa Pistola a décidé de profiter de leur mésaventure pour faire escale à Trois-Pistoles et s’établir tout l’été dans le Parc de l’église. Ils pourront ainsi saluer les visiteurs tout en profitant de la programmation diversifiée du Vent gourmand et des Espaces virevents 2021 qui prendra place de la fin juin jusqu’à la fête du travail. La programmation sera progressivement divulguée d’ici la mi-juin et tout l’été sur le site www.ventgourmand.com.

Au cours des prochains mois, les résidents et les visiteurs pourront aller à la rencontre du Cap.Pisto et de ses dix matelots… Ti-Jean, Rita, Eloi, Françoise, Simon, Tobin, Mathieu, Clément, Médard et Ti-Guy.

Soulignons que l’équipage ludique du Santa Pistola est une joyeuse création du comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles formé de Jacinthe Veilleux, Helene Russell, Edith Montambault, Martin Gendreau, Philippe Veilleux (SADC des Basques), avec la collaboration de Léopold Russell et l’équipe des travaux publics de la Ville de Trois-Pistoles. Un merci spécial au capitaine Rioux et à l’équipage du traversier l’Héritage 1.