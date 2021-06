Plusieurs chantiers de pavage à venir à Rivière-du-Loup

Quelques chantiers routiers prennent leur plein envol ces jours-ci et se déroulent en parallèle de celui récemment annoncé pour la rue Sainte-Anne. Plus spécifiquement, les ouvriers et la machinerie s’activeront ces prochaines semaines dans les secteurs des rues Thomas-Jones, Fraserville et des Frênes.

RUE THOMAS-JONES

Ainsi, une section plus âgée de la rue Thomas-Jones sera pavée en neuf, des rues Alfred-Fortin à Beaulieu, tandis qu’un trottoir sera construit du côté est de ce même tronçon, sécurisant notamment les déplacements piétonniers vers le CPE Quenouilles et Grenouilles. Les résidents et les parents des enfants fréquentant l’installation peuvent déjà noter la présence d’équipes à l’œuvre sur le terrain, alors que des déplacements de puisards devaient être réalisés avant l’amorce du chantier de pavage.

Pour la durée des travaux, qui devraient se conclure aux environs de la Fête nationale, seule la circulation locale est autorisée, avec présence de signaleurs. Les citoyens qui ne se rendent ni à une résidence située dans les limites de l’entrave ni au CPE sont invités à plutôt circuler via les rues Témiscouata et Beaulieu.

RUE FRASERVILLE

Au cours des trois prochaines semaines, des travaux de pavage interviendront également sur un tronçon d’environ 1,3 km de la rue Fraserville, depuis les abords du parc Fraserville vers l’aéroport. Avant de débuter, il fallait toutefois procéder au remplacement d’un ponceau situé entre les rues Thomas-Viel et des Épervières, une opération actuellement en cours. Une fois celle-ci achevée, la circulation s’effectuera par alternance. En conséquence, il est suggéré à tous les usagers de la route qui le peuvent d’utiliser des chemins alternatifs, question de s’éviter les prévisibles ralentissements de circulation.

RUES DES FRÊNES ET DES PEUPLIERS

Les rues des Frênes et des Peupliers seront aussi repavées ces prochaines semaines. Ce dernier chantier aura peu d’impact sur la circulation générale, s’agissant d’un secteur exclusivement résidentiel. Comme c’est le cas également pour les travaux précédemment nommés, les résidents concernés ont toutefois reçu une communication leur détaillant les opérations à venir et leurs effets.

Au cours de l’été, les citoyens peuvent finalement s’attendre à voir apparaître au moins un autre chantier de pavage, celui d’un tronçon du boulevard de l’Hôtel-de-Ville en direction est. Également, un grand chantier de réfection des conduites se déroulera dans le secteur des rues Fraserville et Saint-Paul, une autre étape de la réfection sur plusieurs années du réseau de conduites du quartier Saint-François. Dans un cas comme l’autre, des communications spécifiques seront effectuées à l’approche du lancement des travaux.