Projet de nouvel édifice municipal à Saint-Simon-de-Rimouski

Le conseil municipal de Saint-Simon-de-Rimouski a l’intention d’adopter, lors de sa prochaine séance du 7 juin, un règlement décrétant un emprunt de 100 000 $ afin de financer les services de professionnels dans le cadre de la construction d’un édifice municipal comprenant des bureaux et une caserne incendie.

«Nos plans sont conservateurs puisqu’on veut respecter la capacité de payer de nos citoyens. La caserne actuelle s’en vient désuète et nous devons respecter les nouvelles normes, les pompiers doivent avoir des espaces pour nettoyer leurs équipements, se restaurer et avoir accès à des douches», explique le maire de Saint-Simon-de-Rimouski, Richard Caron. Ce dernier souligne que la Municipalité bénéficie d’une subvention de 1 M$ pour ce projet provenant du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). Le projet en est présentement à ses balbutiements. Le maire estime que la Municipalité pourrait avoir à payer un montant de 400 000 $ pour ce projet.

«L’autre problématique que nous avons, c’est que nous n’avons pas de garage et notre entrepôt est désuet. On ne peut pas échapper cette subvention. Je ne peux pas concevoir qu’on puisse refuser un projet comme celui-là pour notre municipalité. On veut se servir de notre caserne incendie actuelle qui pourrait devenir un lieu d’entreposage, lorsque le nouveau bâtiment sera construit», ajoute M. Caron.

Au mois d’avril, des contrats de changements de fenêtres, d’isolation et d’aménagement d’une salle de bains adaptée pour l’édifice Ernest Lepage ont été octroyés à Construction L. Albert, Isolation Tousignant et Construction J. Tremblay, totalisant plus de 53 000 $. De plus, en mai dernier, le conseil municipal a accordé un contrat à Auvent KRTB inc. pour la fabrication et l’installation d’un garage de toile au montant de près de 14 000 $ pour la caserne incendie. De plus, une douche sera installée et la salle de bains, restaurée par Construction J. Tremblay pour un montant de 4 065 $. Ces investissements ne comprennent pas les taxes.

Au fur et à mesure du développement du projet de construction d’un nouveau bâtiment, le maire Richard Caron assure que des plans seront présentés à la population.