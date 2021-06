La lutte à la berce du Caucase et la berce spondyle se poursuit au Bas-Saint-Laurent

Les organismes de bassins versants (OBV) du Bas-Saint-Laurent poursuivent cet été les travaux de lutte et d’éradication de la berce du Caucase et de la berce spondyle, deux plantes exotiques envahissantes dont la sève contient des toxines.

Les personnes qui croient voir ces plantes sont invitées à communiquer avec l’OBV de leur territoire afin que l’arrachage de ces dernières soit effectué en toute sécurité. Une somme d’un peu plus de 45 000 $ est injectée pour la réalisation de ces importants travaux, grâce à une entente de collaboration entre le Collectif régional de développement, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et le Canadien national.

La sève de la berce du Caucase et de la berce spondyle (commune) contient des toxines pouvant causer des brulures cutanées sur une personne lorsque sa peau est exposée au soleil. Les actions de lutte et de contrôle des équipes spécialisées se traduisent notamment par l’arrachage des plants avec extraction de la racine et par la coupe des fleurs avant que les graines ne soient relâchées. Le personnel des OBV est formé pour réaliser ce travail de façon efficace et sécuritaire avec les équipements de protection requis. Celui-ci est également habilité à distinguer les berces du Caucase et spondyle de la berce laineuse, une plante indigène du Québec qui est similaire aux deux autres, mais pour laquelle aucune action d’éradication n’est requise.

Déployées pour une cinquième année, ces actions de lutte s’avèrent efficaces, car la berce du Caucase est de moins en moins observée dans la région. Quant à la berce spondyle, elle est présente de façon importante dans la MRC de La Matapédia et se propage actuellement très rapidement, alors que des plants ont été repérés dans les MRC de la Mitis et de La Matanie.

Si vous croyez apercevoir la berce du Caucase ou la berce spondyle ou pour toute autre question relative à ce sujet, communiquez avec l’organisme de bassin versant le plus près de chez vous :