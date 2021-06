Un micro potager chez soi

Un nouveau projet pilote de micro potager est maintenant offert aux personnes ainées qui désirent avoir des légumes frais et s’occuper de la croissance des légumes au cours de la prochaine saison estivale à Rivière-du-Loup.

Chaque participant aura droit à : 2 bacs avec du terreau déjà incorporé; 1 plant de tomate; 1 plant de basilic; 1 plan de persil; des semences de laitue, radis et haricot; du fertilisant pour enrichir le terreau durant la période estivale; et une vidéo incluse pour expliquer le mode d’emploi et l’entretien.

Pour être admissibles, les personnes intéressées doivent répondre à certains critères. Vous devez avoir un balcon ou une terrasse extérieure, être un ainé, habiter à Rivière-du-Loup et promettre d’entretenir le micro potager, de l’arroser, de semer les plants et les semences.



La livraison se fera dans la semaine du 14 juin 2021. Des frais de 15 $ en argent comptant, payable à la livraison des bancs sont exigés. Pour s’inscrire au projet, contacter la FADOQ Région Bas-Saint-Laurent au 418-893-2111 #1.