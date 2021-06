Notre-Dame-des-Neiges se mobilise pour la remise des diplômes et un bal des finissants

Le maire de Notre-Dame-des-Neiges, Jean-Marie Dugas, a annoncé le 2 juin aux autres maires de la MRC des Basques son intention d'offrir le site de la grève Morency, en bordure du fleuve aux étudiants pour leur permettre de participer à la remise des diplômes avec leurs parents et à un bal de finissants. Il évoque la possibilité de louer un chapiteau pour rendre cet évènement possible.

«Avec les débats qui ont eu lieu dernièrement dans les médias à ce sujet, on s'est fait une tête et on veut essayer de contribuer. J'ai annoncé nos couleurs et j'ai dit aux maires intéressés qu'ils seraient invités à participer avec nous», explique M. Dugas. Ce dernier souligne que selon le calendrier de déconfinement annoncé par le gouvernement du Québec, la région sera en jaune ou peut-être même au palier d'alerte vert à la fin du mois de juin. La Municipalité fait déjà affaire avec une entreprise de Saint-Jean-de-Dieu pour la location de chapiteaux afin d'ajouter de l'espace en été pour le terrain de jeux. Les couts sont évalués à entre 1 500 $ et 2 000 $.

Le directeur national de la santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, s'est engagé le 2 juin à réévaluer la possibilité de tenir les bals de finissants. Le 31 mai, le ministère de la Santé et des Services sociaux avait annoncé que «bien que les bals de finissants ne soient pas permis, des activités destinées à souligner la fin des études des élèves pourront être organisées, selon le plan de déconfinement et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur». La révision de cette décision ira de pair avec la progression de la couverture vaccinale des 12-17 ans, a souligné le Dr Arruda. La vaccination est organisée en milieu scolaire durant les semaines du 7 et du 14 juin.

Selon les directives actuelles, seuls les étudiants et le personnel scolaire peuvent être présents. Les orientations de la santé publique stipulent que l'évènement doit aussi avoir lieu à l'intérieur ou à l'extérieur pendant les heures de classe sur les terrains de l'école.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, si ces activités ont lieu à l’extérieur, l’école doit utiliser des espaces disponibles assez vastes pour accueillir un certain nombre de bulles-classes à la fois en tenant compte de la distanciation entre les groupes stables présents.

Une pétition lancée il y a deux jours sur la plateforme Change.org demandant au gouvernement du Québec de réviser sa position pour la tenue des bals de finissants de la cohorte 2020-2021 a déjà rassemblé plus de 9 000 signatures. La pétition avance que les étudiants ne comprennent pas pourquoi les 2 500 partisans des Canadiens de Montréal peuvent se trouver dans les gradins, alors qu'il est interdit de tenir un bal des finissants ne dehors des heures de classes en respect des mesures sanitaires.