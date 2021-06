La fête du jardinage pour lancer la saison en grand!

C’est le dimanche 13 juin prochain qu’aura lieu la première édition de la Fête du Jardinage à Trois-Pistoles. L’événement se tiendra dans le stationnement du Caveau des Trois-Pistoles, soit au 21 rue Pelletier. L’événement sera l’occasion pour les citoyens et citoyennes de venir se procurer matériel, semis, connaissances et informations pour la saison de jardinage qui approche.

La Fête du Jardinage est le prétexte parfait afin de lancer la saison du Marché public des Basques et elle est rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires dont le comité la fête des Semences, Croc-Ensemble des Basques, COSMOSS Les Basques, La Ville de Trois-Pistoles et la MRC des Basques.

Tout en respectant les règles de la santé publique en vigueur, l’événement permettra aux gens de se réunir et mettre en commun leur intérêt (ou passion avérée!) pour le jardinage. La population pourra rencontrer divers exposants et exposantes du marché public, en apprendre davantage sur les initiatives communautaires et collectives en lien avec l’alimentation et le jardinage et se procurer des semis et semences produites localement.

Les citoyens et citoyennes sont invités à s’arrêter à divers kiosques afin de récupérer des informations, du matériel de jardinage, des produits ou simplement un brin de connaissance sur ce qui se fait dans le territoire des Basques. Les Jardins de demain seront sur place pour parler du projet qui a pris forme à l’automne dernier, soit la forêt nourricière (Foresti Fruits) sur le terrain de l’École secondaire de Trois-Pistoles.

L’équipe du Projet Alimentaire des Basques sera présente afin d’informer les gens sur toutes les initiatives de sécurité alimentaire qui prendront place dans la MRC durant la saison estivale. Les exposant(e)s présent(e)s sont : Méristème, les confections Loulou, la Rose des sables, les créations de Valérie, l’hydromellerie de St-Paul-de-la-Croix, l’érablière Albert, la savonnerie Cire d’abeille, les Jardins Beaux-Lieux, les Jardins du Lac Sauvage, la Ferme du Castor Gras, Francine Lebel, Clotilde du Balai et la tête dans les herbages.

Une série de quatre conférences de 45 minutes chacune sera également offerte, tant pour en apprendre davantage sur le plan technique ou théorique du jardinage. Ainsi, Alexandra Zawadzki-Turcotte, soit Clotilde du Balai, abordera la question « pourquoi planter des plantes médicinales dans le jardin? ».

Des semences de plantes médicinales et ses produits d’herboristerie seront disponibles à son kiosque. Frédéric Moisan Wilson, de la Ferme du Castor Gras, quant à lui, viendra parler de la culture des champignons (plus particulièrement la pleurote). Ses produits seront également disponibles à son kiosque du marché. Rebecca Roy, technicienne en agriculture biologique, offrira une conférence sur les bases du jardinage écologique ; le moment parfait pour poser vos questions, qu’il soit question de cultures en bacs ou en sol. David Blanchet, spécialiste en arboriculture fruitière, viendra parler de permaculture et de compagnonnage d’arbres fruitiers.

Les conférences auront lieu dans le parc de l’Église au gazebo, et ce, dans le respect des restrictions de la Santé Publique. Une animation musicale se tiendra à même le site du marché public durant l’heure du diner, de midi à 13h.

La population pourra également participer à une initiative appelée « semer à tout vent! », qui consiste à récolter des semences locales afin de constituer une bibliothèque des semences pour le territoire. Les gens pourront apporter leurs surplus de semences afin de les échanger ou simplement contribuer à « stocker » la bibliothèque. Un kiosque sera installé et une personne responsable sera attitrée à cet effet afin de réduire les contacts multiples entre personnes.

Des kits de « bombes de semences » à préparer chez soi seront offerts gratuitement aux enfants. Il s’agit de petits sacs contenant tout le nécessaire pour confectionner soi-même des petites boules (en argile et compost) contenant de semences de fleurs sauvages qui peuvent par la suite lancées dans les terrains vagues, fossés et autres espaces verts. Les insectes pollinisateurs vous en remercieront!

L’événement est ouvert à tous, est gratuit et se tiendra de 10h à 15h !